ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мнение. Беременна в 16 - чья вина: родителей или журналистов с артистами?

25.01.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На днях российский комик Александр Долгополов уехал из своей страны: на него написал жалобу в полицию житель Орехово-Зуево. Он посчитал, что творчество комика оскорбляет чувства верующих. Об этом сообщила Meduza. Видео с шутками Долгополова получают по три миллиона просмотров, билеты на его концерты стабильно продаются, но один гражданин подумал, что шутки комика непозволительны, и решил повлиять на его карьеру. А заодно — и на добровольный выбор трех миллионов человек. Имеет право. Но зачем им пользоваться? Запретить чтобы запрещать?

  • Аня ПероваЖурналист TUT.BY

На что жалуемся?

Если отбросить сантименты и имена, получаем в сухом остатке следующее: жалоба одного оскорбленного, которого никто не проверяет как минимум на состояние психического здоровья, оказывается важнее мнения тысяч, миллионов людей. И если вы думаете, что это очередная история из России, которая не имеет отношения к Беларуси, то вы ошибаетесь.

Наша система работает схожим образом. Тот один верующий, который напишет кляузу по официальному шаблону, останется победителем. А у тех тысяч верующих, которые YouTube вообще не включают или не оскорбляются шуткам, вообще ничего не спросят. Тем более ничего не спросят у тех, кому просто нравится такой юмор. Потому что это неважно.


Комик Александр Долгополов. Скриншот YouTube

Я не говорю о случаях, когда предмет жалобы — незаконный инцидент. Хотя и здесь есть вопросы: какое должно быть дело Васе Иванову до этого, если он платит налоги, чтобы этим занимались соответствующие органы? Я говорю о случаях, когда предмет жалобы весьма неоднозначен, если не иллюзорен. Где грань между пропагандой ЛГБТ и историей транссексуального человека? Где грань между развращением малолетних и секс-просветом в онлайн-издании? Где грань между популяризацией алкоголя и показом в видео человека с бокалом в руке?

Так я подскажу где: как правило, ровно в том месте, которое пришло в голову случайному жалобщику. Которого, повторюсь, никто не проверяет на степень образованности, адекватности и здоровья. Хотя, по моему мнению, в идеальном мире все эти нюансы должны быть детально прописаны вплоть до формулировок в Законе о СМИ, УК, АК и других документах.

Еще варианты, что можно «забанить»

Что сделает одна жалоба на неподобающий контент, если цель жалобы — искоренить его? Станет меньше шуток о религии? Станет меньше шуток вообще? А что насчет остальных видов творчества? Непонятно. Создается ощущение, что надо пожаловаться, потому что оскорбительно не столько творчество комика, сценарий фильма или статья на TUT.BY, сколько чье-то громкое мнение, которое отличается от привычных убеждений.


Фото: Reuters

Сейчас что ни сделай — получишь жалобу. Посмотрим на примере журналиста: написал о гомосексуалах — пропагандируешь «не ту» ориентацию, написал о бодипозитиве — продвигаешь нездоровый образ жизни, написал о чайлдфри — подрываешь семейные ценности, написал о многодетных — призываешь «плодить нищету».

Игнорировать чужие мнения или работать над собой, чтобы их принять, конечно же, трудно. Зато написать жалобу — легко. Виноваты ли в этом те, кто не боится произносить смешные шутки, снимать кассовые фильмы и делать читаемые СМИ? Если да, то почему мы так мелочимся? Давайте привлечем к ответственности вообще всех и запретим классику литературы.

Чего стоит один роман «Преступление и наказание»! Родион Раскольников своими действиями пропагандирует насилие и убийства, Соня Мармеладова — распущенность и проституцию. У Толстого в «Анне Карениной» пропаганда наркомании и подстегивание к суициду из-за несчастной любви, а у Шолохова в «Тихом доне» и вовсе присутствует сцена орального секса. А уж что творят Ганна з Яўхімам в «Людзях на балоце»…


Фото: unsplash.com

Часть этих произведений проходят (или проходили) в обычной белорусской школе. Там сюжеты вкладывают в умы несовершеннолетних, и это приемлемо обществом. Потому что в этих произведениях есть некая общая воспитательная «мораль», а вот в шутках комиков или текстах журналистов ее априори нет. Но кто ее там пытался искать? Просто из Толстого по умолчанию сделают верный вывод, а из статьи — нет, поэтому надо наказать автора.

Во всем виноваты журналисты, комики, артисты?

Если ваша дочь придет домой беременная в 16 лет, во всем виноват будет не TUT.BY (кстати, с возрастным ограничением 18+, прописанным на титульной странице), onliner, «Наша Ніва», TikTok, Instagram, «ВКонтакте», Александр Долгополов лично и так далее, а вы.

Вспомните себя в подростковом возрасте: вряд ли вы проводили свои вечера за чтением Библии. Ваши дети тоже, скорее всего, и так уже давно знают о том, что такое секс. И естественно, ребятам хочется получить больше информации на тему.

Пока вы празднуете свою победу над развращением молодежи, ваш ребенок уже читает о сексе в другом месте, где, возможно, написано об этом куда как более пошло и менее компетентно. Или вообще читает об убийствах и пьет пиво в подъезде — это намного лучше?

Хотелось бы верить, что вы сами надежный советчик по интимной жизни, но что-то подсказывает: поговорить о сексе со своим ребенком вам может быть стыдно и трудно.


Фото: Christopher Sessums / flickr.com

«Дочь не хочет рожать детей? Виноваты статьи про чайлдфри, а не ее личный выбор или ситуация в экономике». «Сын не празднует Пасху? Да просто Долгополова наслушался, а не потому что сам выбрал не верить». Если вчитаться в эти утверждения, то можно легко заметить, что они не просто абсурдны, а еще и полностью отрицают наличие у подростков своего личного мнения. Да и вообще отрицают наличие у кого угодно своего мнения.

Почему-то родителям, которые в первую очередь несут ответственность за воспитание ребенка, не приходит в голову, что виноваты не все вышеперечисленные производители контента, а они сами. Потому что не научили ребенка выбирать источник информации, критически оценивать идеи и мнения, спрашивать совета в школе и дома перед принятием ответственного решения. Гораздо проще написать жалобу и сделать вид, что никакой жестокости, насилия, религиозных войн, наркотиков, секса и «всего этого плохого» не существует. Аминь.

Просто в следующий раз, прежде чем жаловаться, спросите себя: вы точно уверены, что в бедах страны и лично ваших бедах виноват один молодой комик?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Читайте также:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На всякий случай отмечаем: этот текст ни к чему не призывает и ничего не пропагандирует.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России тренер бил детей клюшкой по голове, чтобы научить хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика