Мнение. Беременна в 16 - чья вина: родителей или журналистов с артистами?

Источник материала: Tut.by

На днях российский комик Александр Долгополов уехал из своей страны: на него написал жалобу в полицию житель Орехово-Зуево. Он посчитал, что творчество комика оскорбляет чувства верующих. Об этом сообщила Meduza. Видео с шутками Долгополова получают по три миллиона просмотров, билеты на его концерты стабильно продаются, но один гражданин подумал, что шутки комика непозволительны, и решил повлиять на его карьеру. А заодно — и на добровольный выбор трех миллионов человек. Имеет право. Но зачем им пользоваться? Запретить чтобы запрещать?

Аня ПероваЖурналист TUT.BY

На что жалуемся?

Если отбросить сантименты и имена, получаем в сухом остатке следующее: жалоба одного оскорбленного, которого никто не проверяет как минимум на состояние психического здоровья, оказывается важнее мнения тысяч, миллионов людей. И если вы думаете, что это очередная история из России, которая не имеет отношения к Беларуси, то вы ошибаетесь.

Наша система работает схожим образом. Тот один верующий, который напишет кляузу по официальному шаблону, останется победителем. А у тех тысяч верующих, которые YouTube вообще не включают или не оскорбляются шуткам, вообще ничего не спросят. Тем более ничего не спросят у тех, кому просто нравится такой юмор. Потому что это неважно.



Комик Александр Долгополов. Скриншот YouTube

Я не говорю о случаях, когда предмет жалобы — незаконный инцидент. Хотя и здесь есть вопросы: какое должно быть дело Васе Иванову до этого, если он платит налоги, чтобы этим занимались соответствующие органы? Я говорю о случаях, когда предмет жалобы весьма неоднозначен, если не иллюзорен. Где грань между пропагандой ЛГБТ и историей транссексуального человека? Где грань между развращением малолетних и секс-просветом в онлайн-издании? Где грань между популяризацией алкоголя и показом в видео человека с бокалом в руке?

Так я подскажу где: как правило, ровно в том месте, которое пришло в голову случайному жалобщику. Которого, повторюсь, никто не проверяет на степень образованности, адекватности и здоровья. Хотя, по моему мнению, в идеальном мире все эти нюансы должны быть детально прописаны вплоть до формулировок в Законе о СМИ, УК, АК и других документах.

Еще варианты, что можно «забанить»

Что сделает одна жалоба на неподобающий контент, если цель жалобы — искоренить его? Станет меньше шуток о религии? Станет меньше шуток вообще? А что насчет остальных видов творчества? Непонятно. Создается ощущение, что надо пожаловаться, потому что оскорбительно не столько творчество комика, сценарий фильма или статья на TUT.BY, сколько чье-то громкое мнение, которое отличается от привычных убеждений.



Фото: Reuters

Сейчас что ни сделай — получишь жалобу. Посмотрим на примере журналиста: написал о гомосексуалах — пропагандируешь «не ту» ориентацию, написал о бодипозитиве — продвигаешь нездоровый образ жизни, написал о чайлдфри — подрываешь семейные ценности, написал о многодетных — призываешь «плодить нищету».

Игнорировать чужие мнения или работать над собой, чтобы их принять, конечно же, трудно. Зато написать жалобу — легко. Виноваты ли в этом те, кто не боится произносить смешные шутки, снимать кассовые фильмы и делать читаемые СМИ? Если да, то почему мы так мелочимся? Давайте привлечем к ответственности вообще всех и запретим классику литературы.

Чего стоит один роман «Преступление и наказание»! Родион Раскольников своими действиями пропагандирует насилие и убийства, Соня Мармеладова — распущенность и проституцию. У Толстого в «Анне Карениной» пропаганда наркомании и подстегивание к суициду из-за несчастной любви, а у Шолохова в «Тихом доне» и вовсе присутствует сцена орального секса. А уж что творят Ганна з Яўхімам в «Людзях на балоце»…



Фото: unsplash.com

Часть этих произведений проходят (или проходили) в обычной белорусской школе. Там сюжеты вкладывают в умы несовершеннолетних, и это приемлемо обществом. Потому что в этих произведениях есть некая общая воспитательная «мораль», а вот в шутках комиков или текстах журналистов ее априори нет. Но кто ее там пытался искать? Просто из Толстого по умолчанию сделают верный вывод, а из статьи — нет, поэтому надо наказать автора.

Во всем виноваты журналисты, комики, артисты?

Если ваша дочь придет домой беременная в 16 лет, во всем виноват будет не TUT.BY (кстати, с возрастным ограничением 18+, прописанным на титульной странице), onliner, «Наша Ніва», TikTok, Instagram, «ВКонтакте», Александр Долгополов лично и так далее, а вы.

Вспомните себя в подростковом возрасте: вряд ли вы проводили свои вечера за чтением Библии. Ваши дети тоже, скорее всего, и так уже давно знают о том, что такое секс. И естественно, ребятам хочется получить больше информации на тему.

Пока вы празднуете свою победу над развращением молодежи, ваш ребенок уже читает о сексе в другом месте, где, возможно, написано об этом куда как более пошло и менее компетентно. Или вообще читает об убийствах и пьет пиво в подъезде — это намного лучше?

Хотелось бы верить, что вы сами надежный советчик по интимной жизни, но что-то подсказывает: поговорить о сексе со своим ребенком вам может быть стыдно и трудно.



Фото: Christopher Sessums / flickr.com

«Дочь не хочет рожать детей? Виноваты статьи про чайлдфри, а не ее личный выбор или ситуация в экономике». «Сын не празднует Пасху? Да просто Долгополова наслушался, а не потому что сам выбрал не верить». Если вчитаться в эти утверждения, то можно легко заметить, что они не просто абсурдны, а еще и полностью отрицают наличие у подростков своего личного мнения. Да и вообще отрицают наличие у кого угодно своего мнения.

Почему-то родителям, которые в первую очередь несут ответственность за воспитание ребенка, не приходит в голову, что виноваты не все вышеперечисленные производители контента, а они сами. Потому что не научили ребенка выбирать источник информации, критически оценивать идеи и мнения, спрашивать совета в школе и дома перед принятием ответственного решения. Гораздо проще написать жалобу и сделать вид, что никакой жестокости, насилия, религиозных войн, наркотиков, секса и «всего этого плохого» не существует. Аминь.

Просто в следующий раз, прежде чем жаловаться, спросите себя: вы точно уверены, что в бедах страны и лично ваших бедах виноват один молодой комик?

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