Стартап Neuron EV рассекретил свой новый электрокар

Источник материала: Tut.by

Базирующаяся в Калифорнии и финансируемая из Китая молодая компания Neuron EV опубликовала изображения своего перспективного электрического кроссовера.





В прошлом году фирма успела «засветиться» благодаря своим коммерческим моделям — пикапу T-One и тягачу Torq, которые, правда, в производство пока не запущены. Теперь Neuron EV рассекретил свою первую легковушку в формате пятиместного «паркетника», который называется VEGA (сокращение от Versatile Electric Grand Automobile) и делит модульную платформу с T-One.





Всех подробностей компания пока не сообщает, но некоторые параметры VEGA уже озвучены — по габаритам машина сопоставима с Volkswagen Touareg: длина 4,87 м, ширина 1,98 м и высота 1,67 м. Информацию о технике, включая отдачу электромоторов и запас хода, Neuron EV пока не предоставила.





Сроков выхода электромобилей Neuron EV на рынок и стоимость также неизвестны.