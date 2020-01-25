ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Нечистую силу" выгоняли - дом сожгли в деревне под Островцом

25.01.2020 09:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Островецком районе мужчина совершил поджог своего дома, чтобы изгнать оттуда "нечистую силу", об этом неординарном случае рассказали Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Несколько дней назад в одной из деревень Островецкого района произошел пожар в жилом доме. В результате от огня пострадали два брата 49 и 53 лет. Оба попали в больницу с ожогами.

Из-за чего строение загорелось, выясняли эксперты. В ходе расследований выяснилось, что к этому причастен старший из пострадавших мужчин. Сельчанин сам облил пол, потолок, мебель и стены дома бензином и моторным маслом, после чего все это поджег.


Мужчина без проблем смог объяснить свой странный поступок. Он рассказал, что незадолго до этого бросил пить и стал слышать голоса. Они сообщили сельчанину, что в его доме водится "нечистая сила" и рассказали, как от нее избавиться. Он сделал все по инструкции неизвестных голосов и попал в больницу.

"Противоправному поведению мужчины дается правовая оценка", - рассказали в УВД.
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Островецком районе мужчина совершил поджог своего дома, чтобы изгнать оттуда "нечистую силу", об этом неординарном случае рассказали Sputnik в УВД Гродненского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стартап Neuron EV рассекретил свой новый электрокар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика