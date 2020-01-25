"Нечистую силу" выгоняли - дом сожгли в деревне под Островцом

Несколько дней назад в одной из деревень Островецкого района произошел пожар в жилом доме. В результате от огня пострадали два брата 49 и 53 лет. Оба попали в больницу с ожогами.





Из-за чего строение загорелось, выясняли эксперты. В ходе расследований выяснилось, что к этому причастен старший из пострадавших мужчин. Сельчанин сам облил пол, потолок, мебель и стены дома бензином и моторным маслом, после чего все это поджег.









Мужчина без проблем смог объяснить свой странный поступок. Он рассказал, что незадолго до этого бросил пить и стал слышать голоса. Они сообщили сельчанину, что в его доме водится "нечистая сила" и рассказали, как от нее избавиться. Он сделал все по инструкции неизвестных голосов и попал в больницу.





"Противоправному поведению мужчины дается правовая оценка", - рассказали в УВД.



