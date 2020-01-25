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Самые «бедные» работники зарабатывают почти в 7 раз меньше, чем самые «богатые»
Источник материала: Tut.by
В декабре средняя зарплата
Напомним, что Белстат указывает средние зарплаты до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов работников в Фонд соцзащиты (1%). Таким образом, средняя зарплата «на руки» в декабре составила около 1 065 рублей.
Больше всего — в Минске, меньше — в Могилевской области
Зарплата выше средней в декабре была в двух регионах — Минске (там она достигла 1 734,5 рублей) и Минской области (1 240,5 рублей). Единственный регион, где декабрьская зарплата не дотянула до 1000 рублей, — Могилевская область. Там в среднем заработали 993,5 рубля).
Зарплата айтишников была в 3,5 раза выше средней по стране
Среди всех видов деятельности самой высокой зарплата традиционно была у айтишников (специалистов, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания) — 4 477,7 рубля. Следом идут сферы воздушного транспорта (2 736,6 рубля) и добывающей промышленности (2238 рублей).
В здравоохранении и образовании декабрьские зарплаты были меньше средних по стране — 1 049,2 и 897,1 рубля соответственно. А в сельском хозяйстве заработали в среднем по 862,6 рубля. Меньше всего в декабре по-прежнему зарабатывали работники парикмахерских и салонов красоты - 680 рублей. Это почти в 7 раз меньше, чем у айтишников.
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