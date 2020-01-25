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Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров

25.01.2020 11:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Уютное уединение в доме нам гарантируют межкомнатные двери. Какие модели сейчас актуальны, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Мария Голденберг, дизайнер интерьеров:
В настоящее время существует большое количество межкомнатных дверей с разной вариативностью дизайна и покрытий. Вот например, раздвижные двери. С помощью таких дверей мы можем разграничить пространство, однако при этом они не несут на себе никакой звукоизоляционной функции.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров

Это классический вариант раздвижных дверей?

Мария Голденберг:
Да, но есть еще альтернатива: вот такой вариант раздвижных дверей, которые здорово помогают увеличить пространство.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров

Вот эта дверь-книга. Она позволяет экономить пространство и ее лучше использовать в маленьких квартирах.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров

Это дверь-компакт. Разница у нее с предыдущей дверью в том, что та дверь открывалась внутри дверной коробки, а эта открывается наружу.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров

Покрытие этой двери не просто дизайнерский ход. Это дверь-инвизибл, обычно она используется под покраску. В данном случае здесь присутствует алюминиевая кромка, но можно и без нее. Алюминиевая кромка это не только дизайнерское решение, она еще служит дополнительной защитой.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров

Что касается технических характеристик, то для двери существует петля скрытого и открытого типа. Также в дверях можно использовать магнитные механизмы закрывания дверей. В таком случае двери становятся практически бесшумными и ручка в такой двери служит гораздо дольше.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров

Суть этой функции в том, что когда дверь открыта, порог автоматически поднят, когда она закрывается – порог автоматически выпускается, это дает дополнительную звукоизоляцию двери.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров

Обратите внимание вот на это покрытие. Оно называется «каштан» – это тренд 2020 года. Выраженная текстура с природными оттенками, гарантия 10 лет, гипоаллергенное и используется в медицине.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров

Существует еще такое интересное и современное покрытие как юнилак – это многослойное, гладкое, бархатистое покрытие, особо устойчивое к химическому и физическому воздействию.

Выбираем межкомнатные двери. Советы дизайнера интерьеров

Люди в материале: Мария Голденберг
 
 
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Уютное уединение в доме нам гарантируют межкомнатные двери. Какие модели сейчас актуальны, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
 
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