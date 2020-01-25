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Лукашенко согласился изменить газовый договор с Россией

25.01.2020 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко одобрил изменения в соглашение с Россией о поставках природного газа. На президентском сайте опубликован документ «О проекте международного договора».

В нем фиксируется порядок формирования тарифов при поставке газa в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории республики. Также правительству разрешается провести переговоры по проекту протокола, а также вносить в него незначительные изменения. Основой для проведения переговоров с Россией об экспорте газа становится соглашение от 25 ноября 2011 года.

Ранее Лукашенко пожаловался на то, что Москва «кинула» Минск и не перешла на внутрироссийские цены на газ при поставках в Беларусь. При этом он подчеркнул, что его страна не просит низкой цены на поставляемый из России газ, а настаивает на одинаковой цене с РФ, чтобы предприятия могли конкурировать в равных условиях.

9 января Лукашенко назвал ненормальной ситуацию с ценами на российский газ, в результате чего «Газпром» зарабатывает на поставках топлива в Беларусь «в три раза больше, чем на Германии».

Для справки: Беларусь ежегодно импортирует из России около 20 млрд куб. м. газа. В 2019 году цена на газ из России для республики составляла $127 за 1 тыс. куб. м.
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко одобрил изменения в соглашение с Россией о поставках природного газа. На президентском сайте опубликован документ «О проекте международного...
 
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