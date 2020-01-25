Лукашенко согласился изменить газовый договор с Россией

В нем фиксируется порядок формирования тарифов при поставке газa в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории республики. Также правительству разрешается провести переговоры по проекту протокола, а также вносить в него незначительные изменения. Основой для проведения переговоров с Россией об экспорте газа становится соглашение от 25 ноября 2011 года.





Ранее Лукашенко пожаловался на то, что Москва «кинула» Минск и не перешла на внутрироссийские цены на газ при поставках в Беларусь. При этом он подчеркнул, что его страна не просит низкой цены на поставляемый из России газ, а настаивает на одинаковой цене с РФ, чтобы предприятия могли конкурировать в равных условиях.





9 января Лукашенко назвал ненормальной ситуацию с ценами на российский газ, в результате чего «Газпром» зарабатывает на поставках топлива в Беларусь «в три раза больше, чем на Германии».



