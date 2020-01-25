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Беларусы не удержались и записали еще один кавер на хит про чеканную монету. Видео

25.01.2020 11:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Кажется, хит из сериала «Ведьмак» про чеканную монету стал вируснее китайского коронавируса  – в Беларуси во второй раз перепели трек! Только на этот раз кавер на беларуском языке получился в хорошем качестве (чего нельзя сказать о первой попытке).  

Беларуский кавер «З Ведзьмаром расплаціся!»  – по сути, оригинальный трек, который перевели на беларуский язык. Что, согласитесь, приятно, потому что там нет заимствований из других переводов и анахронизмов. 

Перевод хита сделать Виталий Рыжов, спела его – Валерия Суравицкая (LEAR). В роли композиторов – Соня Белаусова і Giona Ostinelli.

 Напомним, хит из сериала «Ведьмак» про чеканную монету в Беларуси первым перепел фольклорный ансамбль «Тутэйшая Шляхта». Получилось так: «Ведзьмару дайце талер, адсыпце дукатаў, адсыпце дукатаў, о-о-о! Ведзьмару дайце талер – за добрае плата!». Правда, качество видео, где хор исполняет трек, оставляет желать лучшего  – увы, многие слова просто не разобрать. 

 
 
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Кажется, хит из сериала «Ведьмак» про чеканную монету стал вируснее китайского коронавируса  – в Беларуси во второй раз перепели трек! Только на этот раз кавер на...
 
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