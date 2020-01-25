Беларусы не удержались и записали еще один кавер на хит про чеканную монету. Видео

Источник материала: KYKY

Кажется, хит из сериала «Ведьмак» про чеканную монету стал вируснее китайского коронавируса – в Беларуси во второй раз перепели трек! Только на этот раз кавер на беларуском языке получился в хорошем качестве (чего нельзя сказать о первой попытке).

Беларуский кавер «З Ведзьмаром расплаціся!» – по сути, оригинальный трек, который перевели на беларуский язык. Что, согласитесь, приятно, потому что там нет заимствований из других переводов и анахронизмов.

Перевод хита сделать Виталий Рыжов, спела его – Валерия Суравицкая (LEAR). В роли композиторов – Соня Белаусова і Giona Ostinelli.

Напомним, хит из сериала «Ведьмак» про чеканную монету в Беларуси первым перепел фольклорный ансамбль «Тутэйшая Шляхта». Получилось так: «Ведзьмару дайце талер, адсыпце дукатаў, адсыпце дукатаў, о-о-о! Ведзьмару дайце талер – за добрае плата!». Правда, качество видео, где хор исполняет трек, оставляет желать лучшего – увы, многие слова просто не разобрать.