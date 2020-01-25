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Топ-10 самых дорогих брендов 2020 года
Источник материала: Партизан
В январе 2020 года консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих брендов в мире. Список включает 500 компаний.
Так, представляем 10 самых дорогих брендов мира входящих в этот список, пишет
1. Amazon
Страна: США
Стоимость бренда в 2020 году: $220 791 млн
Изменение стоимости за год: +17,5%
2. Google
Страна: США
Стоимость бренда в 2020 году: $159 722 млн
Изменение стоимости за год: +11,9%
3. Apple
Страна: США
Стоимость бренда в 2020 году: $140 524 млн
Изменение стоимости за год: -8,5%
4. Microsoft
Страна: США
Стоимость бренда в 2020 году: $117 072 млн
Изменение стоимости за год: -2,1%
5. Samsung Group
Страна: Южная Корея
Стоимость бренда в 2020 году: $94 494 млн
Изменение стоимости за год: +3,5%
6. ICBC
Страна: Китай
Стоимость бренда в 2020 году: $80 791 млн
Изменение стоимости за год: +1,2%
7. Facebook
Страна: США
Стоимость бренда в 2020 году: $79 804 млн
Изменение стоимости за год: -4,1%
8. Walmart
Страна: США
Стоимость бренда в 2020 году: $77 520 млн
Изменение стоимости за год: +14,2%
9. Ping An
Страна: Китай
Стоимость бренда в 2020 году: $69 041 млн
Изменение стоимости за год: +19,8%
10. Huawei
Страна: Китай
Стоимость бренда в 2020 году: $65 084 млн
Изменение стоимости за год: +4,5%
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В январе 2020 года консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих брендов в мире. Список включает 500 компаний.
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