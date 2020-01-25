ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Топ-10 самых дорогих брендов 2020 года

25.01.2020 10:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В январе 2020 года консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих брендов в мире. Список включает 500 компаний.

Так, представляем 10 самых дорогих брендов мира входящих в этот список, пишет ru.oxu.az

1. Amazon

Страна: США

Стоимость бренда в 2020 году: $220 791 млн

Изменение стоимости за год: +17,5%


2. Google

Страна: США

Стоимость бренда в 2020 году: $159 722 млн

Изменение стоимости за год: +11,9%


3. Apple



Страна: США

Стоимость бренда в 2020 году: $140 524 млн

Изменение стоимости за год: -8,5%


4. Microsoft

Страна: США

Стоимость бренда в 2020 году: $117 072 млн

Изменение стоимости за год: -2,1%


5. Samsung Group

Страна: Южная Корея

Стоимость бренда в 2020 году: $94 494 млн

Изменение стоимости за год: +3,5%


6. ICBC



Страна: Китай

Стоимость бренда в 2020 году: $80 791 млн

Изменение стоимости за год: +1,2%


7. Facebook

Страна: США

Стоимость бренда в 2020 году: $79 804 млн

Изменение стоимости за год: -4,1%


8. Walmart

Страна: США

Стоимость бренда в 2020 году: $77 520 млн

Изменение стоимости за год: +14,2%


9. Ping An

Страна: Китай

Стоимость бренда в 2020 году: $69 041 млн

Изменение стоимости за год: +19,8%


10. Huawei

Страна: Китай

Стоимость бренда в 2020 году: $65 084 млн

Изменение стоимости за год: +4,5%
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе 2020 года консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих брендов в мире. Список включает 500 компаний.
 
Новости дня
Новости разные
 
На футбольные трансферы в 2019 году потрачена рекордная сумма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика