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На футбольные трансферы в 2019 году потрачена рекордная сумма

25.01.2020 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

FIFA оценила трансферный рынок 2019 года в рекордные $7,35 млрд. Больше всех заработала Португалия





Глобальные расходы на оплату футбольных трансферов в 2019 году выросли на 5,8% - до рекордных $7,35 млрд (в 2018 году - $6,94 млрд), свидетельствуют данные отчета Международной федерации футбола (FIFA). 

За прошлый год футбольные клубы по всему миру осуществили 18 042 трансфера (рост на 9,1%), в которых приняли участие 15 463 профессиональных игрока, представляющих 178 стран. При этом 80% всех вложений касаются всего 100 клубов.

Всего 4,6% трансферов стоили более $1 млн. Сделок на сумму более $10 млн было лишь 0,98 % всех переходов. 10% трансферов стоили меньше $1 млн.

Среди стран по положительной разнице первое место заняла Португалия ($384 млн), на второй строчке - Бразилия (прибыль $299 млн), замыкают ТОП-3 Нидерланды ($273 млн). В Англии - самая большая отрицательная сумма ($549,9 млн). 

Наиболее популярные маршруты: из Бразилии в Португалию (228 трансферов), из Англии в Шотландию (163), из Португалии в Бразилию (149).

Переезд Жоао Феликса из "Бенфики" в "Атлетико Мадрид" стал крупнейшей сделкой 2019 года - 126 млн евро; Антуан Гризманн перешел из "Атлетико Мадрид" в "Барселону" за 120 млн евро; Лондонский "Челси" получил от "Реала" за бельгийца Эдена Азара 110 млн евро.
 
 
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FIFA оценила трансферный рынок 2019 года в рекордные $7,35 млрд. Больше всех заработала Португалия
 
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