«Нафтан» готовится принять первую нефть из Норвегии. Чем Johan Sverdrup лучше Urals?

Планируется, что объем первой танкерной поставки норвежской нефти для «Нафтана» составит примерно 86 000 тонн. Из порта Клайпеда, куда танкер «Breiviken» пришел 22 января, в Новополоцк ее будут доставлять в цистернах по железной дороге.





К прибытию первой партии этой нефти, которая составит 3500 тонн, уже готовы транспортные ворота нефтехимического комплекса — цех №8. Завод уже имеет опыт переработки нефти, отличной от российской Urals.





– За многолетнюю историю «Нафтан» имеет опыт переработки разной нефти, в том числе и венесуэльской. Основным видом сырья для нас служила нефть сорта Urals. В качестве дополнительных у нас перерабатывались и другие альтернативные сорта. Если вспоминать про венесуэльское сырье, с ним «Нафтан» работал с середины 2010 года и до января 2012-го. Всего было принято и переработано около 2 млн. тонн «Санта Барбары», — приводит слова генерального директора нефтехимического комплекса Александра Демидова газета «Вестник Нафтана».





По оценкам специалистов завода у норвежской нефти есть значимые плюсы: выше выход светлых нефтепродуктов, соответственно, меньше мазута в остатке. При этом в ней меньше серы практически в два раза, что влияет на технологический процесс, экологические аспекты. Потенциал сорта Johan Sverdrup выше, чем у Urals, таково мнение господина Демидова.





Отметим, что во время визита в Шклов руководитель Беларуси Александр Лукашенко очень резко отозвался о ситуации с прекращением поставок нефти Россией:





— Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить.





При этом он в категоричной форме потребовал диверсифицировать поставки углеводородов в Беларусь за несколько лет, чтобы быть готовыми к тому, что Россия начнет продавать Беларуси нефть по мировым ценам.