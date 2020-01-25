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В Минске специалисты проверят состояние моста на проспекте Победителей

25.01.2020 11:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске специалисты проверят состояние моста на проспекте Победителей
Фото: Евгений Ерчак / TUT.by

24 января в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что на путепроводе на пересечении проспекта Победителей с улицей Орловской в Минске появилась трещина. Вскоре дорожные службы установили специальные подпорки. На участке дороги установили ограничение скорости, но закрывать движение полностью не стали.

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В Мингорисполкоме пояснили, что при плановом осмотре путепровода на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской представители БелдорНИИ обнаружили незначительные дефекты конструктивных элементов сооружения. Специалисты установили специальные маячки, с их помощью они следят за состоянием конструкции, пишет TUT.by.

Сообщается, что 27 января специалисты сделают заключение по итогам мониторинга и выпишут рекомендации для городских служб. Пока же ситуация не критичная, поэтому ограничение движения транспорта нет.

 
Теги: Минск
 
 
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