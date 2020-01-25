В Минске специалисты проверят состояние моста на проспекте Победителей

Источник материала: Аргументы и факты

24 января в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что на путепроводе на пересечении проспекта Победителей с улицей Орловской в Минске появилась трещина. Вскоре дорожные службы установили специальные подпорки. На участке дороги установили ограничение скорости, но закрывать движение полностью не стали.

В Мингорисполкоме пояснили, что при плановом осмотре путепровода на пересечении проспекта Победителей и улицы Орловской представители БелдорНИИ обнаружили незначительные дефекты конструктивных элементов сооружения. Специалисты установили специальные маячки, с их помощью они следят за состоянием конструкции, пишет TUT.by .

Сообщается, что 27 января специалисты сделают заключение по итогам мониторинга и выпишут рекомендации для городских служб. Пока же ситуация не критичная, поэтому ограничение движения транспорта нет.