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Минские рестораны будут бесплатно отдавать еду, которую не успели съесть
Источник материала: KYKY>
В Минске рестораны решили отдавать всем желающим еду, которую не успели съесть их гости.
Как это работает?
Отслеживать остатки ресторанной еды можно (и нужно) при помощи нового
Под уведомлением также будут две кнопки: «Забрать» и «Информация». Когда вы нажмете на первую, вас попросят оставить свои контакты и социальный статус. Некоторые заведения решили, что будут делиться едой только с людьми «определенного социального статуса».
И самое главное: рестораны будут отдавать только те продукты и блюда, у которых не вышел срок годности и их можно спокойно есть.
Еще больше про скидки в Минске:
Напомним, в Минске уже работает еще один сервис, где предлагают еду из ресторанов –
А знаете, где еще можно узнать о шикарных скидках Минска?
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В Минске рестораны решили отдавать всем желающим еду, которую не успели съесть их гости. Как это работает? Отслеживать остатки ресторанной еды можно (и нужно)...
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