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Минские рестораны будут бесплатно отдавать еду, которую не успели съесть

25.01.2020 11:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске рестораны решили отдавать всем желающим еду, которую не успели съесть их гости. 

Как это работает? 

Отслеживать остатки ресторанной еды можно (и нужно) при помощи нового telegram-бота «Забрать еду». Все просто: кликаете на чат бота, жмете кнопку start и ждете. Когда какой-либо ресторан решит отдать еду, вам придет уведомление, где будет: название заведения, название блюда (и его количества), которое можно унести с собой и время, в которое нужно идти забирать еду. 

Под уведомлением также будут две кнопки: «Забрать» и «Информация». Когда вы нажмете на первую, вас попросят оставить свои контакты и социальный статус. Некоторые заведения решили, что будут делиться едой только с людьми «определенного социального статуса». 

И самое главное: рестораны будут отдавать только те продукты и блюда, у которых не вышел срок годности и их можно спокойно есть. 

Еще больше про скидки в Минске: 

Напомним, в Минске уже работает еще один сервис, где предлагают еду из ресторанов  – «Смачнаежка». Только не бесплатно, а с максимально скидкой. Каждый день рестораны, кафе и пекарни за час до времени утилизации выставляют блюда или продукты для акции с описанием и ценой. Желающему остается заплатить за еду через сайт, получить электронный чек – и в течение часа (не позднее) забрать еду из заведения. 

А знаете, где еще можно узнать о шикарных скидках Минска? В telegram-канале «Скидки Минска» (аналогичная группа есть и в «Вайбере» – вот тут), где делятся акциями на что угодно: косметику, одежду, обувь, аксессуары и так далее. С момента выхода нашей новости, кстати, постов поприбавилось – вот некоторые из них: 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске рестораны решили отдавать всем желающим еду, которую не успели съесть их гости.  Как это работает?  Отслеживать остатки ресторанной еды можно (и нужно)...
 
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