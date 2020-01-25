Минские рестораны будут бесплатно отдавать еду, которую не успели съесть

Источник материала: KYKY

В Минске рестораны решили отдавать всем желающим еду, которую не успели съесть их гости.

Как это работает?

Отслеживать остатки ресторанной еды можно (и нужно) при помощи нового telegram-бота «Забрать еду» . Все просто: кликаете на чат бота, жмете кнопку start и ждете. Когда какой-либо ресторан решит отдать еду, вам придет уведомление, где будет: название заведения, название блюда (и его количества), которое можно унести с собой и время, в которое нужно идти забирать еду.

Под уведомлением также будут две кнопки: «Забрать» и «Информация». Когда вы нажмете на первую, вас попросят оставить свои контакты и социальный статус. Некоторые заведения решили, что будут делиться едой только с людьми «определенного социального статуса».

И самое главное: рестораны будут отдавать только те продукты и блюда, у которых не вышел срок годности и их можно спокойно есть.

Еще больше про скидки в Минске:

Напомним, в Минске уже работает еще один сервис, где предлагают еду из ресторанов – «Смачнаежка». Только не бесплатно, а с максимально скидкой. Каждый день рестораны, кафе и пекарни за час до времени утилизации выставляют блюда или продукты для акции с описанием и ценой. Желающему остается заплатить за еду через сайт, получить электронный чек – и в течение часа (не позднее) забрать еду из заведения.

А знаете, где еще можно узнать о шикарных скидках Минска? В telegram-канале «Скидки Минска» (аналогичная группа есть и в «Вайбере» – вот тут ), где делятся акциями на что угодно: косметику, одежду, обувь, аксессуары и так далее. С момента выхода нашей новости, кстати, постов поприбавилось – вот некоторые из них: