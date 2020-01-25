|
Как выглядят люди после неудачного похода к парикмахеру. 10 примеров
Источник материала: СТВ
Неудачная стрижка может здорово испортить настроение. Поход в парикмахерскую порой превращается в самое настоящее испытание для человека, который волнуется о своих волосах.
Женщины обычно гораздо сильнее огорчаются неудачной причёске, хотя не всегда понятно, что там не так. Парни зачастую относятся к плохой стрижке с юмором: волосы не зубы – отрастут. Впрочем, если не отрастут, то благородная лысина ни чуть не помешает мужскому обаянию. Мы решили сравнить неудачные стрижки.
Женские стрижки
Мужские стрижки
Несколько месяцев назад в одной семье трое детей постригли друг друга машинкой для стрижки собак.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неудачная стрижка может здорово испортить настроение. Поход в парикмахерскую порой превращается в самое настоящее испытание для человека, который волнуется о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)