Как выглядят люди после неудачного похода к парикмахеру. 10 примеров

Источник материала: СТВ

Неудачная стрижка может здорово испортить настроение. Поход в парикмахерскую порой превращается в самое настоящее испытание для человека, который волнуется о своих волосах.

Женщины обычно гораздо сильнее огорчаются неудачной причёске, хотя не всегда понятно, что там не так. Парни зачастую относятся к плохой стрижке с юмором: волосы не зубы – отрастут. Впрочем, если не отрастут, то благородная лысина ни чуть не помешает мужскому обаянию. Мы решили сравнить неудачные стрижки.

Женские стрижки



Фото: instagram.com/artalisa



Фото: instagram.com/jul_sharit



Фото: instagram.com/hairxchristinae



Фото: instagram.com/lmtrotta



Фото: instagram.com/ezruhhhhhh.wait.what

Мужские стрижки



Фото: instagram.com/xiansin8539



Фото: instagram.com/jessicanagy84



Фото: twitter.com/devin_krstovski



Фото: reddit.com/user/iiiStrangerThingss



Фото: reddit.com/user/hexa-dismal

Несколько месяцев назад в одной семье трое детей постригли друг друга машинкой для стрижки собак.