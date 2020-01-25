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«Возьмите 20-30 кг в руки, на плечи, спину, и в быстром очень темпе попытайтесь подняться на 16-ый этаж». Спасатель о своей работе
Источник материала: СТВ
О работе сотрудников МЧС рассказали в программе
Роман Комаров, командир отделения ПАСО на объектах метрополитена Минского городского управления МЧС:
А теперь возьмите эти 20-30 кг в руки, на плечи, спину, и в быстром очень темпе попытайтесь подняться на 16-ый, 20-ый, 25-ый, 30-ый этаж. В Минске сейчас всё больше и больше строится высотных домов. А по условиям нашей работы, нам запрещено пользоваться лифтом, поэтому всё берём ножками и ручками, и тянем всё на себе – всё, что нам необходимо.
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«Возьмите 20-30 кг в руки, на плечи, спину, и в быстром очень темпе попытайтесь подняться на 16-ый этаж». Спасатель о своей работе
О работе сотрудников МЧС рассказали в программе «Специальный репортаж». Что видит спасатель во время пожара? Побывали в дымокамере МЧС
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