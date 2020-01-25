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Еврокомиссия дала добро на слияние трех компаний Volvo

25.01.2020 12:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейская комиссия в соответствии антимонопольным регламентом ЕС одобрила в пятницу приобретение совместного контроля над World of Volvo компаниями Volvo Cars Corporation (VCC) и AB Volvo.

Как сообщает "Интерфакс", все три компании - шведские.

World of Volvo - это недавно созданное совместное предприятие, которое займется созданием и эксплуатацией фирменного опытного центра для бренда Volvo в Гетеборге.

VCC занимается производством автомобилей премиум-класса.

AB Volvo выпускает грузовые автомобили, автобусы, строительную технику, а также судовые и промышленные двигатели.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что предлагаемое приобретение не вызовет проблем конкуренции, учитывая, что World of Volvo имеет незначительную фактическую или прогнозируемую деятельность на территории Европейского экономического пространства и будет иметь умеренную рыночную позицию в результате сделки.

Сделка была рассмотрена по упрощенной процедуре рассмотрения слияний.
 
 
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Европейская комиссия в соответствии антимонопольным регламентом ЕС одобрила в пятницу приобретение совместного контроля над World of Volvo компаниями Volvo Cars Corporation (VCC)...
 
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