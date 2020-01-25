В гостинице «Кореличи» произошла кража

Источник материала: Полымя

Оперативка за период с 13 по 20 января 2020 г.





За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 59 сообщений, 10 из которых о совершенных преступлениях, 21 – об административных правонарушениях, 28 сообщений о прочих происшествиях. К административной ответственности привлечено 20 правонарушителей. Возбуждено 3 уголовных дела, 2 из которых по линии уголовного розыска, 1 – по линии других служб.

В очередной раз наиболее часто упоминающейся в оперативной сводке статьей стала ст. 205 УК РБ (“Кража”). По ней возбужены все уголовные дела по линии уголовного розыска за прошедшую неделю. Так, 13 января 2020 года возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего неработающего жителя агр. Луки, который в период с 12.00 9 января по 11.00 10 января текущего года из незапертой комнаты в гостинице “Кореличи” совершил кражу 200 долларов США.

Фигурантами второго уголовного дела, возбужденного 17 января по аналогичной статье, стали 18-летний житель г. Барановичи и 17-летний животновод из агр. Цирин. В конце ноября 2019 года молодые люди совершили кражу 58 кг рыбы из рыбоулавливателя на частном озере в д. Дорогово.

Преступления по линии других служб:

Очередной жертвой киберпреступников стала 33-летняя кореличчанка. Днем 22 октября 2019 года неизвестный путем использования компьютерной техники с выходом в сеть Интернет завладел реквизитами банковской карты и похитил с нее 50 руб.

Алексей ГАВРОШ,

начальник Кореличского РОВД