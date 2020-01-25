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Зеленский: Украина намерена вернуть все территории

25.01.2020 10:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава государства заявил об опасности прецедента нарушения международного права и оккупации территорий другой страны.


Фото: Офіс президента України
Владимир Зеленский дал интервью израильским СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильским СМИ заявил, что Украина намерена вернуть все свои временно оккупированные территории: на Донбассе и в Крыму. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть Грузия, Молдова, если далеко не ходить. Но Украина слишком большая страна. Там (на оккупированных территориях Донбасса и Крыма – ред.) несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу".
 
 
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Глава государства заявил об опасности прецедента нарушения международного права и оккупации территорий другой страны.
 
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