Зеленский: Украина намерена вернуть все территории





Фото: Офіс президента України

Владимир Зеленский дал интервью израильским СМИ





сообщает Интерфакс-Украина . Президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильским СМИ заявил, что Украина намерена вернуть все свои временно оккупированные территории: на Донбассе и в Крыму. Об этом в пятницу, 24 января,





"Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть Грузия, Молдова, если далеко не ходить. Но Украина слишком большая страна. Там (на оккупированных территориях Донбасса и Крыма – ред.) несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу".







