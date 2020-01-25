Под Бобруйском сотрудники ГАИ остановили автомобиль с тушей косули

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 22 января в Бобруйском районе были задержаны водитель и пассажиры автомобиля, в котором находилась туша косули.

Как сообщает МВД Беларуси, в среду вечером сотрудники ГАИ остановили Jeep Grand Cherokee, который выезжал из леса в сторону трассы Р93.

В машине находились 33-летний водитель, 58-летний и 33-летний пассажиры. Последний хотел скрыться, но был задержан. У него было охотничье ружьё.



Фото: МВД Беларуси

Инспекторы ГАИ осмотрели иномарку и обнаружили в багажнике тушу европейской косули. Была вызвана СОГ. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты.

Годом ранее в Дятловском районе житель Минска подозревался в незаконной добыче зубра.