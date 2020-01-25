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Под Бобруйском сотрудники ГАИ остановили автомобиль с тушей косули
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 22 января в Бобруйском районе были задержаны водитель и пассажиры автомобиля, в котором находилась туша косули.
Как
В машине находились 33-летний водитель, 58-летний и 33-летний пассажиры. Последний хотел скрыться, но был задержан. У него было охотничье ружьё.
Инспекторы ГАИ осмотрели иномарку и обнаружили в багажнике тушу европейской косули. Была вызвана СОГ. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты.
Годом ранее в Дятловском районе житель Минска подозревался в незаконной добыче зубра.
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Новости Беларуси. Вечером 22 января в Бобруйском районе были задержаны водитель и пассажиры автомобиля, в котором находилась туша косули. Как сообщает МВД...
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