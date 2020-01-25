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Под Бобруйском сотрудники ГАИ остановили автомобиль с тушей косули

25.01.2020 16:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 22 января в Бобруйском районе были задержаны водитель и пассажиры автомобиля, в котором находилась туша косули. 

Как сообщает МВД Беларуси, в среду вечером сотрудники ГАИ остановили Jeep Grand Cherokee, который выезжал из леса в сторону трассы Р93. 

В машине находились 33-летний водитель, 58-летний и 33-летний пассажиры. Последний хотел скрыться, но был задержан. У него было охотничье ружьё. 

Под Бобруйском сотрудники ГАИ остановили автомобиль с тушей косули
Фото: МВД Беларуси 

Инспекторы ГАИ осмотрели иномарку и обнаружили в багажнике тушу европейской косули. Была вызвана СОГ. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. 

Годом ранее в Дятловском районе житель Минска подозревался в незаконной добыче зубра. 

Ущерб окружающей среде оценивался в размере не менее 400 базовых величин – здесь подробности

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 22 января в Бобруйском районе были задержаны водитель и пассажиры автомобиля, в котором находилась туша косули.  Как сообщает МВД...
 
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