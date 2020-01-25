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Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Турции в связи с многочисленными жертвами землетрясения
Источник материала: СТВ
Новости Турции. В Турции растет количество жертв мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По обновленным данным, погибли 22 человека. Более тысячи пострадали. Выжившими найдены 39 человек.
Работы по разбору завалов все еще продолжаются. Разрушено по меньшей мере 30 жилых домов. Поисковую операцию ведут почти пять сотен команд спасателей. В зону землетрясения также прибыли дополнительные машины скорой помощи, медицинские вертолеты, конвои с гуманитарной помощью.
Напомним,
В связи с многочисленными жертвами соболезнования в адрес президента Турции от имени белорусского народа и себя лично направил глава белорусского государства. Александр Лукашенко передал слова поддержки народу Турции, всем пострадавшим, родным и близким погибших.
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Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Турции в связи с многочисленными жертвами землетрясения
Новости Турции. В Турции растет количество жертв мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По обновленным данным, погибли 22 человека....
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