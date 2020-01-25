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Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Турции в связи с многочисленными жертвами землетрясения

25.01.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. В Турции растет количество жертв мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По обновленным данным, погибли 22 человека. Более тысячи пострадали. Выжившими найдены 39 человек.

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Турции в связи с многочисленными жертвами землетрясения

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Турции в связи с многочисленными жертвами землетрясения

Работы по разбору завалов все еще продолжаются. Разрушено по меньшей мере 30 жилых домов. Поисковую операцию ведут почти пять сотен команд спасателей. В зону землетрясения также прибыли дополнительные машины скорой помощи, медицинские вертолеты, конвои с гуманитарной помощью.

Напомним, землетрясение магнитудой 6.8 произошло накануне вечером. Эпицентр находился в районе города Сивридже. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

В связи с многочисленными жертвами соболезнования в адрес президента Турции от имени белорусского народа и себя лично направил глава белорусского государства. Александр Лукашенко передал слова поддержки народу Турции, всем пострадавшим, родным и близким погибших.

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Турции в связи с многочисленными жертвами землетрясения

Люди в материале: Александр Лукашенко, Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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Новости Турции. В Турции растет количество жертв мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По обновленным данным, погибли 22 человека....
 
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