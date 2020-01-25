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Как изменится белорусский лес от потепления
Источник материала: Партизан
Изменения агроклиматических областей изменят породный состав белорусских лесов.
"Такие виды как ель европейская, ольха серая, сосна обыкновенная, а также влаголюбивые породы (ясень обыкновенный и ольха черная), частично утратят устойчивость, конкурентоспособность и сократят свое участие в составе лесов, —
В Министерстве лесного хозяйства рассказали, что принимают меры в связи с климатическими изменениями. Смягчить последствия планируют за счет повышения лесистости на низкобалльных сельскохозяйственных землях и проведения несплошных рубок главного пользования. Еще одна мера — увеличивать долю смешанных лесов: в случае потери одной породы такое насаждение все равно будет выполнять свои средозащитные функции.
Стратегия адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата на период до 2050 была разработана в середине 2000-х, а позже пересмотрена и дополнена. В стране есть также Национальный план действий по адаптации лесного хозяйства к изменению климата до 2030 года и Национальный план действий по увеличению абсорбции парниковых газов поглотителями на период до 2030 года.
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Изменения агроклиматических областей изменят породный состав белорусских лесов.
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