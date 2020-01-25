Как изменится белорусский лес от потепления









заявил "СБ" консультант управления лесного хозяйства Минлесхоза Сергей Сазонов. — Возможно, ели лишатся полностью южные области (Брестская и Гомельская). В Минской, Могилевской и Гродненской областях ареал ели значительно сократится, особенно при увеличении количества и продолжительности засух. А поскольку на местах ее произрастания в основном богатые почвы, там могут появиться широколиственные леса, в частности дубравы. Есть возможность введения бука и более широкого использования лиственницы и пихты". "Такие виды как ель европейская, ольха серая, сосна обыкновенная, а также влаголюбивые породы (ясень обыкновенный и ольха черная), частично утратят устойчивость, конкурентоспособность и сократят свое участие в составе лесов, —"СБ" консультант управления лесного хозяйства Минлесхоза Сергей Сазонов. — Возможно, ели лишатся полностью южные области (Брестская и Гомельская). В Минской, Могилевской и Гродненской областях ареал ели значительно сократится, особенно при увеличении количества и продолжительности засух. А поскольку на местах ее произрастания в основном богатые почвы, там могут появиться широколиственные леса, в частности дубравы. Есть возможность введения бука и более широкого использования лиственницы и пихты".









В Министерстве лесного хозяйства рассказали, что принимают меры в связи с климатическими изменениями. Смягчить последствия планируют за счет повышения лесистости на низкобалльных сельскохозяйственных землях и проведения несплошных рубок главного пользования. Еще одна мера — увеличивать долю смешанных лесов: в случае потери одной породы такое насаждение все равно будет выполнять свои средозащитные функции.





Стратегия адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата на период до 2050 была разработана в середине 2000-х, а позже пересмотрена и дополнена. В стране есть также Национальный план действий по адаптации лесного хозяйства к изменению климата до 2030 года и Национальный план действий по увеличению абсорбции парниковых газов поглотителями на период до 2030 года.



