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«Каждый у нас в команде поверил в себя». Женская сборная Беларуси по индорхоккею одержала вторую победу на ЧЕ

25.01.2020 19:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по индорхоккею одержала вторую победу на домашнем чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Каждый у нас в команде поверил в себя». Женская сборная Беларуси по индорхоккею одержала вторую победу на ЧЕ

25 января подопечные Хермана Круиса разгромили соперниц из Швейцарии – 7:0. С первого тайма девушки начали уверенно: в первые 10 минут встречи забили трижды. Стоит отметить, что 7 голов за команду забили шесть девушек, а это значит, что на площадке себя проявила каждая.

«Каждый у нас в команде поверил в себя». Женская сборная Беларуси по индорхоккею одержала вторую победу на ЧЕ

Светлана Богушевич, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:
Мы к этому готовились. Утром все мы были в хорошем настроении, с боевым духом. Поэтому выходили и просто забивали, забивали и забивали. Чтобы ощущать опять уверенность, набираться сил и просто забивать и никуда не отступать.

«Каждый у нас в команде поверил в себя». Женская сборная Беларуси по индорхоккею одержала вторую победу на ЧЕ

Дарья Белоусова, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:
На самом деле это просто непередаваемые ощущения. Выполнили всю установку тренера. Вот и результат. Каждый у нас в команде поверил в себя.

Эта победа обеспечила нашим девушкам выход в полуфинал турнира. В соперницах – немецкие хоккеистки. Вторую путевку в финал оспорят спортсменки из Нидерландов и Чехии.

«Каждый у нас в команде поверил в себя». Женская сборная Беларуси по индорхоккею одержала вторую победу на ЧЕ

«Каждый у нас в команде поверил в себя». Женская сборная Беларуси по индорхоккею одержала вторую победу на ЧЕ

Люди в материале: Светлана Богушевич, Дарья Белоусова
 
 
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по индорхоккею одержала вторую победу на домашнем чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 25 января...
 
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