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«Каждый у нас в команде поверил в себя». Женская сборная Беларуси по индорхоккею одержала вторую победу на ЧЕ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по индорхоккею одержала вторую победу на домашнем чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
25 января подопечные Хермана Круиса разгромили соперниц из Швейцарии – 7:0. С первого тайма девушки начали уверенно: в первые 10 минут встречи забили трижды. Стоит отметить, что 7 голов за команду забили шесть девушек, а это значит, что на площадке себя проявила каждая.
Светлана Богушевич, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:
Дарья Белоусова, игрок женской сборной Беларуси по индорхоккею:
Эта победа обеспечила нашим девушкам выход в полуфинал турнира. В соперницах – немецкие хоккеистки. Вторую путевку в финал оспорят спортсменки из Нидерландов и Чехии.
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«Каждый у нас в команде поверил в себя». Женская сборная Беларуси по индорхоккею одержала вторую победу на ЧЕ
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по индорхоккею одержала вторую победу на домашнем чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 25 января...
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