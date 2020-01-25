|
Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
В понедельник Беларусь окажется под властью малоактивных фронтальных систем с юго-запада Европы. Во вторник с той же Западной Европы к нам завернёт очередная фронтальная система. А к середине недели править погодой будет южная периферия циклона с центром над Ботническим заливом, рассказали в программе
Марина Грицкевич, исполняющая обязанности начальника отдела краткосрочных прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник Беларусь окажется под властью малоактивных фронтальных систем с юго-запада Европы. Во вторник с той же Западной Европы к нам завернёт очередная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)