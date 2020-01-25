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Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

25.01.2020 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В понедельник Беларусь окажется под властью малоактивных фронтальных систем с юго-запада Европы. Во вторник с той же Западной Европы к нам завернёт очередная фронтальная система. А к середине недели править погодой будет южная периферия циклона с центром над Ботническим заливом, рассказали в программе «Плюс-минус».

Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Марина Грицкевич, исполняющая обязанности начальника отдела краткосрочных прогнозов Белгидромета:
Зима всё никак не вступит в свои права, морозов как не было, так и нет. Среднесуточные температуры воздуха продолжают удерживаться выше климатической нормы, в основном, на 5-8 градусов. А приметой нынешнего января можно назвать зонтики, так как осадки идут, в основном, в виде дождя, лишь изредка с мокрым снегом. Но не стоит расстраиваться, на этом зима не заканчивается, впереди ещё февраль. А до конца января погоду в республике будут формировать атлантические циклоны и связанные с ними атмосферные фронты. Осадки будут идти в смешанной фазе: дождь-мокрый снег. В отдельные дни по республике будет усиливаться ветер, порывами до 15-20 м/с. Ночью и утром возможны слабые туман и гололёд, на дорогах гололедица. Температурный фон в ночные часы будет находиться в пределах от -4 до +3, в дневные часы от -2 до +6.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

 

Люди в материале: Марина Грицкевич
 
 
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