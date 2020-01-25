ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Марзалюк: «Я заўсёды хацеў, каб транснацыянальныя карпарацыі былі, у тым ліку, і беларускімі» 

25.01.2020 18:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

О белорусской науке и государственно-частном партнёрстве в этой сфере говорили в программе «В обстановке мира».

Иван Мамайко: «Тыя асобы, якія ўкладваюць у фундаментальную навуку, павінны мець шэраг прэферэнцый»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
У мяне была заўсёды запаведная мара. Я заўсёды хацеў, каб транснацыянальныя карпарацыі былі, у тым ліку, і беларускімі. Каб мы стваралі такі бізнес-клімат, каб нашыя людзі тут стваралі транснацыянальныя карпарацыі, і каб яны кантралявалі большую частку ці істотную частку эканомікі света. Вось гэта мая запаведная мара аб беларускіх тыграх.

«Люди науки фундаментально выстраивают бизнес». EPAM и ещё 3 фирмы, созданные белорусскими учёными

Дмитрий Шевчук, начальник главного управления социального партнёрства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:
Как правило, транснациональная корпорация, которая приходит в ту или иную страну, не меняет свои условия и правила работы, в зависимости от той или иной страны, она навязывает свои условия. И мы с этим тоже столкнулись. Поэтому важно работать на принципах социального партнёрства, именно принятых в этой стране. На тех договоренностях, которые есть, чтобы все работали на общую идею, с учётом того бэкграунда, который уже есть в нашей стране. Потому что идея международная какая-то, зарубежная, она хороша именно для той страны. А если перенести её на нашу, могут быть последствия не очень прогнозируемые.

Игорь Марзалюк: «Я заўсёды хацеў, каб транснацыянальныя карпарацыі былі, у тым ліку, і беларускімі» 

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Дмитрий Шевчук
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О белорусской науке и государственно-частном партнёрстве в этой сфере говорили в программе «В обстановке мира». Иван Мамайко: «Тыя асобы, якія ўкладваюць у...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иван Мамайко: «Тыя асобы, якія ўкладваюць у фундаментальную навуку, павінны мець шэраг прэферэнцый»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика