Два дня в могилевском спортивном комплексе «Олимпиец» проходила Республиканская универсиада.
В субботу завершили свое выступление на арене могилевского «Олимпийца» спортсмены-учащиеся различных ВУЗов нашей страны.
Полина Киберева поднялась на высшую ступень пьедестала почета, преодолев 800 м - четыре круга по манежу за 2:11.2. Спортсменка учится в БГУФК, но выступает на данных соревнованиях в личном зачете. Тренируют ее Духнова Н.С., Трутько А.В.
Артем Гурин поднялся на высшую ступень пьедестала почета, улетев в секторе для прыжка в длину на 7.70. Спортсмен принес «золотые» очки в актив Белорусского государственного университета физической культуры, а тренируется под руководством Бунина В.И., Иванова С.А.
По традиции Белорусская федерация легкой атлетики назвала лучших спортсменов соревнований, которые получили памятный приз. Ими стали Виолетта Скворцова - двукратная чемпионка универсиады, а также Артем Гурин.
Поздравляем!
Фото bfla.eu