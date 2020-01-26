Источник материала: Новости Волковыска

Два дня в могилевском спортивном комплексе «Олимпиец» проходила Республиканская универсиада.

В субботу завершили свое выступление на арене могилевского «Олимпийца» спортсмены-учащиеся различных ВУЗов нашей страны.

Полина Киберева поднялась на высшую ступень пьедестала почета, преодолев 800 м - четыре круга по манежу за 2:11.2. Спортсменка учится в БГУФК, но выступает на данных соревнованиях в личном зачете. Тренируют ее Духнова Н.С., Трутько А.В.

Артем Гурин поднялся на высшую ступень пьедестала почета, улетев в секторе для прыжка в длину на 7.70. Спортсмен принес «золотые» очки в актив Белорусского государственного университета физической культуры, а тренируется под руководством Бунина В.И., Иванова С.А.

По традиции Белорусская федерация легкой атлетики назвала лучших спортсменов соревнований, которые получили памятный приз. Ими стали Виолетта Скворцова - двукратная чемпионка универсиады, а также Артем Гурин.

Поздравляем!

Фото bfla.eu