ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эмблема Космических сил США оказалась очень похожа на логотип Star Trek

26.01.2020 11:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп в пятницу представил эмблему Космических войск США. И ее тут же начали сравнивать с картинкой из сериала Star Trek («Звездный путь») 60-х годов.

Трамп опубликовал изображение эмблемы в своем «Твиттере». Другие пользователи «Твиттера» сразу же отметили, что эмблема, обнародованная президентом, имеет странное сходство с символикой культового научно-фантастического телесериала.

«После консультации с нашими великими военачальниками, конструкторами и другими я рад представить новую эмблему Космических сил США, шестого вида наших великолепных вооруженных сил», — написал Трамп.

Выбор Трампа

В августе 2018 года стало известно, что менеджер предвыборной кампании по переизбранию Трампа отправил сторонникам президента письма с просьбой проголосовать за эмблему Космических сил США. На выбор было предложено шесть вариантов.

Теперь же критики поражены поразительным сходством с эмблемой, использованной в телесериале Star Trek. Хотя другие считают, что логотип основан на эмблеме Космического командования ВВС США (Air Force Space Command), в декабре прошлого года преобразованное в Космические силы США.

Эмблема представляет собой схематическое изображение космической ракеты на фоне земного шара, спутника и звезд. Римскими цифрами указан год образования войск — 2019-й.

Центральный элемент эмблемы был впервые использован еще в 1942 году ВВС США и использовался в ранних космических подразделений с 1961 года, настаивает представитель Космических сил США, передает Си-эн-эн. Он также сообщил, что именно Трамп выбрал логотип из нескольких вариантов.

Один из пользователей возразил тем, кто считает, что «Трамп украл логотип Star Trek», опубликовав логотип, которых до сих пор использовался в ВВС.

Не первый случай

Все это произошло спустя неделю после того, как пользователи соцсетей высмеяли военную форму нового вида вооруженных сил США.

На фото, размещенном в «Твиттере», был показан камуфляж традиционной песочно-зелено-коричневой расцветки, после чего пользователи стали шутить о том, зачем такая маскировка необходима в космосе.

Теперь пришло время шутить актеру Джорджу Такэю, в 60-е исполнявшему роль Хикару Сулу в сериале Star Trek. «Хм. Мы ожидаем гонорара…» — написал он в «Твиттере».

Трамп подписал закон о создании Космических сил США в декабре. Новый вид вооруженных сил появился в США впервые с 1947 года, когда в отдельный вид были выделены ВВС.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трамп опубликовал изображение эмблемы в своем «Твиттере».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко выразил Эрдогану соболезнования в связи с землетрясением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика