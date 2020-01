Эмблема Космических сил США оказалась очень похожа на логотип Star Trek

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп в пятницу представил эмблему Космических войск США. И ее тут же начали сравнивать с картинкой из сериала Star Trek («Звездный путь») 60-х годов.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT

Трамп опубликовал изображение эмблемы в своем «Твиттере». Другие пользователи «Твиттера» сразу же отметили, что эмблема, обнародованная президентом, имеет странное сходство с символикой культового научно-фантастического телесериала.

«После консультации с нашими великими военачальниками, конструкторами и другими я рад представить новую эмблему Космических сил США, шестого вида наших великолепных вооруженных сил», — написал Трамп.

В августе 2018 года стало известно, что менеджер предвыборной кампании по переизбранию Трампа отправил сторонникам президента письма с просьбой проголосовать за эмблему Космических сил США. На выбор было предложено шесть вариантов.

Теперь же критики поражены поразительным сходством с эмблемой, использованной в телесериале Star Trek. Хотя другие считают, что логотип основан на эмблеме Космического командования ВВС США (Air Force Space Command), в декабре прошлого года преобразованное в Космические силы США.

Эмблема представляет собой схематическое изображение космической ракеты на фоне земного шара, спутника и звезд. Римскими цифрами указан год образования войск — 2019-й.

Центральный элемент эмблемы был впервые использован еще в 1942 году ВВС США и использовался в ранних космических подразделений с 1961 года, настаивает представитель Космических сил США, передает Си-эн-эн. Он также сообщил, что именно Трамп выбрал логотип из нескольких вариантов.

Один из пользователей возразил тем, кто считает, что «Трамп украл логотип Star Trek», опубликовав логотип, которых до сих пор использовался в ВВС.

For those excitedly tweeting that Trump stole the Star Trek logo!!!, the patch on the left was the existing Air Force Command logo.