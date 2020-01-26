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Перекрёсток, на котором всё время бьются и бьются есть в Бресте. Угадали, какой?
26.01.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Да, по количеству ДТП наверное лидером можно назвать перекрёсток с круговым движением на Вульке (т.н. "вульковское кольцо"). Но у нас есть ещё один, который стремится к печальному первенству.
ДТП произошло сегодня, 26 января 2020 года на перекрёстке ул. Фруктовая и Высокая
Там даже искусственные неровности уложили, но как-то неудачно, мало что поменялось.
Водители уже не раз обращали внимание - надо что-то делать.
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