Топ-5 новинок в мире пистолетов с крупнейшей оружейной выставки в США

Источник материала: Tut.by

С 21 января в Лас-Вегасе, Невада, проходила одна из крупнейших оружейных выставок в США и всем мире — SHOT Show 2020. Как обычно, на каждом таком мероприятии оружейники показывают, что крутое и опасное сделали за год. Американское издание All4Shooters.com собрало топ-5 самых интересных пистолетов с презентации.

Springfield Armory XD-M Elite — пистолет с хорватскими корнями



Фото: wikipedia.org

Выпущенная в США линейка пистолетов Springfield XD, как и многие современные топовые вооружения Штатов, берет начало в Европе. Причем не в одном из признанных оружейных центров, а в небольшой Хорватии — именно там был создан в конце прошлого века Hrvatski Samokres 2000 (HS 2000). Модель под патрон 9×19 Parabellum почти сразу пошла на экспорт и неожиданно стала популярной в США.

Автоматика пистолета работает по схеме использования отдачи при коротком ходе ствола, УСМ одинарного действия. Выпущено уже несколько моделей «американской версии» Springfield Armory XD-M, в том числен серия Elite. В нее входят четыре пистолета, отличающиеся длиной ствола — 9,6 см, 11,43 см или 13,33 см. Одна из моделей — Elite Tactical — имеет также возможность накрутки на ствол глушителя.

Самой совершенной моделью авторы All4Shooters.com назвали вариант XD-M Elite Precision с 13,33 см стволом. Модель похвалили за крутой дизайн и большую емкость магазина (в пистолет влазит 22 патрона плюс один в стволе).

Револьвер Colt Python под .357 Magnum — возвращение классики



Фото: wikipedia.org

Следующий револьвер — настоящий мастодонт. Впервые он был выпущен еще в 1955 году и стал культовым практически сразу. Несмотря на то, что револьверы в целом уходят в прошлое, а емкость барабана в шесть патронов по нынешним меркам видится смешной, оружие нашло целую армию почитателей — например, в полиции. Оружие выпускалось с длиной ствола в 10, 15, 20 сантиметров. Более короткие предпочитали полицейские, которым была важна относительная компактность, самые длинные — охотники.

Во Франции даже был снят фильм Police Python 357, а ценители называли его «Роллс-Ройсом среди револьверов». Тяжелый корпус, УСМ двойного действия и шикарный дизайн вместе с беспрецедентной надежностью позволили револьверу продержаться в производстве до 2005 года.

Сейчас, полвека спустя, «Питон» возвращается. Специалисты попробовали модель под патрон 38-го калибра (.357 Magnum достать не удалось), но отметили, что УСМ работает так же хорошо, как и с легендарным «магнумом». Точность револьвера оказалась превосходной, отделка «не сравнима с оригинальной», но тоже хороша (изначально «Кольт Питон» отделывался в вариантах «Королевский синий» и «Никелевый», сейчас это не практикуется). Переродившемуся револьверу уже предрекают успех, причем не только у поклонников «Кольтов». Несмотря на обилие более современных систем, оружие имеет преимущество благодаря простоте, небольшому количеству деталей и малой подверженности неблагоприятным условиям.

«Суперинтересное оружие». Пистолет Ruger 57 под патрон 5,7×28

Впервые Ruger 57 был представлен Sturm, Ruger & Company, Inc. под Новый год, а на SHOT Show — опробован. Самозарядный пистолет интересен в первую очередь используемым патроном. Бельгийцы из Fabrique Nationale Herstal в свое время разработали 5,7×28 специально под PDW (персональное оружие самообороны) вроде пистолетов-пулеметов для того, чтобы заменить в войсках и силовых структурах стран НАТО патрон 9×19 Parabellum. Как это часто бывает, консерватизм победил, и ничего заменить не получилось.

До этого времени под новый боеприпас было буквально два вида оружия — пистолет Five-seven и пистолет-пулемет FN P90. Теперь появился и третий. Главным достоинством Ruger 57 можно назвать исключительно малую отдачу, позволяющую производить несколько выстрелов, почти не сбивая прицел. Легкая пуля калибра 5,7 мм имеет очень высокую настильность, так что из пистолета можно уверенно стрелять не только в упор.

Рама пистолета сделана из стеклонаполненного нейлона и оптимизирована под наиболее комфортный хват. Элементы управления на суперсовременном пистолете сделаны подобно почтенному старичку Colt M1911 — двусторонний ручной предохранитель, кнопка фиксации магазина, рычаг затворной задержки. Ствол длиной порядка 13 сантиметров, в магазин влазит 20 патронов. Небольшая пуля может развивать начальную скорость при вылете из ствола до 638 метров в секунду — это очень много.

Протестировавший оружие эксперт заявил, что после стрельбы из пистолета создается ощущение, как будто стрелял из мощного «Дезерт Игл» под столь же мощный патрон .44 Magnum. На расстоянии 100 метров мишень 30−40 сантиметров удалось поразить восемь раз из 10. Это суперинтересное во всех отношениях оружие, пишет All4Shooters.com.

FN 509 Compact MRD — компактность и коллиматоры

Упомянутый в прошлом разделе бельгийский концерн Fabrique Nationale Herstal представил очередную версию FN 509 Compact MRD с полимерным каркасом под патрон 9×19. Это уже четвертая модель линейки, и ее особенность в том, что пистолет изначально предназначен для установки коллиматорного прицела MRDS. Для этого сравнительно миниатюрный FN 509 Compact оснащается планкой Пикатинни.

Оружие оснащается УСМ двойного действия, выполнено по бескурковой системе спуска Striker-Fire, имеет ствол длиной 9,39 см и выпускается в черном цвете. А схема крепления прицела позволяет использовать и коллиматор, и механический прицел (если кончится батарея, наугад стрелять не придется).

Для лучшего подгона пистолета под ладонь есть сменные панели рукоятки, а для более качественной стрельбы — спуск с широким крючком.

Магазин вмещает 12 патронов (плюс один в ствол при необходимости).

«Джон Браунинг перевернулся бы в гробу». Самозарядный пистолет Kimber 1911 Rapide Black Ice

Фразу про Браунинга мы не придумали, после теста оружия специалисты All4Shooters.com сделали именно такой вывод. На самом деле Kimber 1911 — это удачная, хоть и очень «по мотивам», реинкарнация классического Colt 1911, прослужившего в американской армии почти век.

В магазин обновленного пистолета помещается 8 или 9 патронов (в оригинальном Colt было 7, но существовали варианты до 10 патронов). Он поставляется в вариантах под боеприпас 9×19 Parabellum, 11,43×23 мм ACP (знаменитый кольтовский «мэнстоппер») или сравнительно новый 10 мм Auto. Длина ствола Kimber 1911 — 127 мм.

Цельнометаллический пистолет сделан с выемками на затворе, позволяющими повысить скорость его движения и снизить общий вес оружия. Алюминиевый спусковой крючок позволяет стрелять, прикладывая усилие в 1,8−2,2 кг (это весьма немного, тем более для тяжелого пистолета). Стрелять из оружия можно и днем и ночью, для этого предусмотрены изначально установленные механические прицелы Tru-Glo TFX Pro.

Цветовые варианты пистолета — стандартный черный и черный с позолоченным стволом.