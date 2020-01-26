Ученые предположили, что рак и диабет могут передаваться от человека к человеку

Источник материала: Tut.by

Сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет сердечно-сосудистые заболевания и рак как «неинфекционные». То есть, считается, что их вызывает генетическая предрасположенность, образ жизни и факторы окружающей среды. Но группа ученых выдвинула гипотезу, что некоторые заболевания, в том числе рак и диабет, могут передаваться от человека к человеку. Об этом сообщает издание Focus Online со ссылкой на результаты работы Humans & the Microbiome, опубликованной в журнале Science.



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В публикации отмечается, что группа ученых Канадского института перспективных исследований (CIFAR) и немецкого профессора Томаса Боша из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта предполагает что возможной причиной возникновения онкологии и диабета является микробиом — совокупность микроорганизмов, таких как бактерии, грибки и вирусы, которые обитают на нашей коже и в органах. Но эта гипотеза еще требует дальнейших исследований.

Предположение ученых основано на трех разных выводах. Первое — миробиом здоровых людей отличается от микробиома человека, страдающего ожирением, воспалительными заболеваниями кишечника, сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом 2 типа.

Второе — если перенести модифицированный микробиом в здоровый организм, это может привести к заболеваниям. В эксперименте исследователи перенесли кишечный микробиом мыши с ожирением на здоровое животное. В результате она тоже стала полнее. Но отметим, что в тексте не описывается модель эксперимента, поэтому непонятно, точно ли мышь стала толще от переноса микробиома, а не условий содержания.

И третье — по мнению исследователей, микробиом может передаваться другим организмам. Так, они наблюдали в лаборатории, что микробиом пресноводных полипов, которые делят общую среду обитания, адаптировался. В результате их внешний вид также был адаптирован.

Из этого ученые сделали вывод, что микробиом может передаваться от человека к человеку, например, при интенсивных социальных контактах или если люди живут в одной квартире. Так, исследователи обнаружили, что кишечные микробы супругов были очень похожи друг на друга и при этом существенно отличались от образцов, взятых у дальних родственников.

Но, разумеется, необходимы дополнительные исследования. Исследователи признают, что их гипотеза очень смелая, но если они смогут ее доказать, это способно изменить медицину.