«Нафтан» получил первую партию норвежской нейти

Источник материала: Ежедневник





ОАО "Нафтан" получило первую партию норвежской нефти для переработки. Состав прибыл на станцию «Новополоцк» утром 26 января.

Нефть была доставлена по железной дороге из Клайпедского порта. Первая партия включает в себя 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс. тонн.

Весь пробный объем норвежской нефти, прибывшей в Клайпедский порт с судном Breiviken, составляет 86 тыс. тонн. Ее планируется доставить на белорусские НПЗ в течение двух недель.