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«Нафтан» получил первую партию норвежской нейти

26.01.2020 12:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Нафтан» получил первую партию норвежской нейти

ОАО "Нафтан" получило первую партию норвежской нефти для переработки. Состав прибыл на станцию «Новополоцк» утром 26 января.

Нефть была доставлена по железной дороге из Клайпедского порта. Первая партия включает в себя 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс. тонн.

Весь пробный объем норвежской нефти, прибывшей в Клайпедский порт с судном Breiviken, составляет 86 тыс. тонн. Ее планируется доставить на белорусские НПЗ в течение двух недель.

 
 
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ОАО "Нафтан" получило первую партию норвежской нефти для переработки. Состав прибыл на станцию «Новополоцк» утром 26 января.
 
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