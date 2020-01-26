|
«Нафтан» получил первую партию норвежской нейти
26.01.2020 12:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ОАО "Нафтан" получило первую партию норвежской нефти для переработки. Состав прибыл на станцию «Новополоцк» утром 26 января.
Нефть была доставлена по железной дороге из Клайпедского порта. Первая партия включает в себя 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс. тонн.
Весь пробный объем норвежской нефти, прибывшей в Клайпедский порт с судном Breiviken, составляет 86 тыс. тонн. Ее планируется доставить на белорусские НПЗ в течение двух недель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ОАО "Нафтан" получило первую партию норвежской нефти для переработки. Состав прибыл на станцию «Новополоцк» утром 26 января.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)