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Два чеченца и 10 чемоданов наличных долларов. Что и кому везли россияне, задержанные в аэропорту Бейрута?

26.01.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бейруте, в международном аэропорту им. Рафика Харири правоохранительные органы Ливана задержали двух россиян, прибывших в страну чартерным рейсом. Они привлекли внимание пограничников и таможенников чересчур внушительным багажом — десятком чемоданов общим весом около 500 килограммов.

В чемоданах оказались упаковки денег номиналом в 20 и 50 и долларов на общую сумму порядка 200 миллионов долларов, пишет «Новая газета».

Этот инцидент произошел еще 15 декабря прошлого года. В этот же день в ливанской прессе появились сообщения, что доллары были фальшивыми. Вот заголовок одного из этих сообщений: «В аэропорту Бейрута задержаны двое россиян, которые пытались провезти поддельные деньги».

Однако источники «Новой» в правоохранительных органах Ливана утверждают, что доллары были настоящими, а контрабандистами оказались два гражданина России, чеченцы по национальности.

Кому предназначались эти 200 миллионов, достоверной информации пока нет. Как нет информации и об источнике происхождения денег. Есть только версии.

По одной из них, деньги доставлены в Бейрут из Ирана и предназначены ливанской «Хезболле». Хотя в таком случае невольно возникает вопрос:

Почему курьерами были избраны чеченцы?

Наши источники в Ливане не исключают, что аэропорт в Бейруте — всего лишь транзитный, дальше наличные деньги планировалось доставить в Сирию (граница между Ливаном и Сирией практически прозрачна). При этом если бы деньги предназначались сторонникам Башара Асада, то для транспортировки долларов проще было бы использовать посадочную полосу авиабазы Хмеймим.

Взялись ли чеченцы доставить деньги противникам официального Дамаска?

«Новая» направляет в правоохранительные органы Ливана запрос о судьбе изъятых 200 миллионов долларов и задержанных граждан России:

Кто задержанные, какие документы были при них?

Мы так же направляем запрос в российскую Федеральную службу по финансовому мониторингу с просьбой предоставить информацию:

Вывозились ли из России в Ливан 200 миллионов долларов наличными?
 
 
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В Бейруте, в международном аэропорту им. Рафика Харири правоохранительные органы Ливана задержали двух россиян, прибывших в страну чартерным рейсом. Они привлекли...
 
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