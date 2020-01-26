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В Кобринском районе Fiat съехал в кювет и врезался в дерево
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 января около четырёх часов дня в Кобринском районе автомобиль столкнулся с деревом.
Как
Водитель получила травмы и была доставлена в больницу. Проводится проверка.
На неделе в Минске BMW наехал на фонарный столб.
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Новости Беларуси. 25 января около четырёх часов дня в Кобринском районе автомобиль столкнулся с деревом. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 58-летняя...
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