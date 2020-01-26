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Колол дрова и сходил на могилы мамы и тещи. Как президент отдохнул после сложной пятницы на малой родине в Шкловском районе

26.01.2020 12:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси решил задержаться на малой родине, где побывал на могилах мамы и тещи и занялся хозяйственными делами, пишет Sputnik.



После тяжелой пятницы и эмоциональных заявлений по поводу договоренностей с Россией по нефти и газу президент Беларуси Александр Лукашенко направился на малую родину, в Александрию, где побывал на могилах родных и занялся колкой дров, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Видимо, после напряжения, которое пережил глава государства в связи с заявлениями, сделанными во время посещения Шклова, Лукашенко решил немного отдохнуть от государственных дел и занялся простыми хозяйственными: он колол березовые дрова.

«Говорят, Лукашенко видели на кладбище: побывал на могилах мамы и тещи. Такие житейские дела. После обеда — в Минск», — рассказывает о выходном президента «Пул Первого».

Сложная пятница

В минувшую пятницу Александр Лукашенко во время посещения Шклова и в ходе общения с коллективом РУП «Завод газетной бумаги» сделал несколько эмоциональных заявлений по поводу договоренностей с РФ по поставкам нефти и газа. По его словам, конфликт начался из-за того, что Москва потребовала у Минска потребовали за нефть «платить цену больше, чем мировая». Глава Беларуси отметил, что в этом вопросе больше политики, чем экономики, и пообещал, что «мы ни перед кем на коленях стоять не будем».

Лукашенко также заявил, что Беларусь хочет нормальных дружественных отношений с Россией, но при этом требует равных условий. «Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить», — отметил он. На днях президент Беларуси подписал указ, который вносит изменения в соглашение с правительством России о поставках природного газа. Данным указом Лукашенко уполномочил правительство на подписание протокола о поправке к межправительственному соглашению с РФ от 2011 года об условиях поставки природного газа и его транзита по территории республики.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси решил задержаться на малой родине, где побывал на могилах мамы и тещи и занялся хозяйственными делами, пишет Sputnik.
 
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