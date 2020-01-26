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Землетрясение в Турции: пострадали более 1600 человек
26.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
При землетрясении на востоке Турции пострадали более 1600 человек. В больницах остаются 104 раненых.
«По состоянию на данный момент число погибших в результате
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
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При землетрясении на востоке Турции пострадали более 1600 человек. В больницах остаются 104 раненых. «По состоянию на данный момент число погибших в...
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