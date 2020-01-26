Землетрясение в Турции: пострадали более 1600 человек

Источник материала: Вороновская газета





При землетрясении на востоке Турции пострадали более 1600 человек. В больницах остаются 104 раненых.

«По состоянию на данный момент число погибших в результате землетрясения составляет 31, пострадали 1607 человек, 1503 из них уже выписаны из больниц. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 45 человек живыми», — сказал Эрдоган журналистам перед вылетом с визитом в Алжир.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.

ОНТ