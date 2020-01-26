"Состав с первой партией норвежкой нефти утром в воскресенье прибыл на станцию "Новополоцк". После оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ", - проинформировали в пресс-службе.





Как сообщалось, норвежское судно Breiviken доставило в пятницу в порт Клайпеды 80 тыс. тонн сырьевой нефти, предназначенной для белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан". Доставка ее до НПЗ осуществляется по железной дороге.





Представители Литовских железных дорог уточняли, что в сутки планируется отправляться по 90 вагонов или два состава по 40-50 вагонов каждый. Весь груз предполагается доставить в течение двух недель.





Поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.





Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили Балтийским странам, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.





21 января Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через Балтийские страны и Украину.





В прошлом году Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.