В Минске найден пропавший 9-летний мальчик

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел 25 января. 9-летний Виталий Неверко был с матерью на территории ТД «Ждановичи» и сбежал. Мальчик был объявлен в розыск.

Вскоре в милицию позвонил водитель автобуса и сообщил, что нашел мальчика, который остался один на конечной остановке. Им оказался пропавший 9-летний Виталий Неверко, передает Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги ЧЕМОДАНОВОЙ.

С мальчиком все в порядке. Выяснилось, что ребенок целый день просто катался на автобусе. Школьник передан матери.