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В Минске найден пропавший 9-летний мальчик

26.01.2020 11:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске найден пропавший 9-летний мальчик
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел 25 января. 9-летний Виталий Неверко был с матерью на территории ТД «Ждановичи» и сбежал. Мальчик был объявлен в розыск.

В Минске найден пропавший 9-летний мальчик Пропавшего мальчика из Гродно спустя два месяца нашли в Анапе

Вскоре в милицию позвонил водитель автобуса и сообщил, что нашел мальчика, который остался один на конечной остановке. Им оказался пропавший 9-летний Виталий Неверко, передает Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги ЧЕМОДАНОВОЙ.

С мальчиком все в порядке. Выяснилось, что ребенок целый день просто катался на автобусе. Школьник передан матери.

 
Теги: Гродно
 
 
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Школьник убежал от матери в торговом центре и весь день катался на автобусе.
 
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