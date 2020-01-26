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В Турции спустя сутки после землетрясения спасли 5-летнего мальчика

26.01.2020 14:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. В Турции продолжается поисково-спасательная операция после землетрясения. Спустя почти сутки выжившим найден пятилетний мальчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции спустя сутки после землетрясения спасли 5-летнего мальчика

В результате стихии разрушено более 30 зданий. В пострадавших районах круглосуточно работают специалисты. Спасти удалось более 40 человек. Тем временем более сотни остаются в больницах.

Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Турции в связи с многочисленными жертвами землетрясения

В Турции спустя сутки после землетрясения спасли 5-летнего мальчика

Землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в пятницу, 24 января. Эпицентр находился в районе турецкого города Сивридже. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии. Стихия унесла жизни более 30 человек.

В Турции спустя сутки после землетрясения спасли 5-летнего мальчика

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Новости Турции. В Турции продолжается поисково-спасательная операция после землетрясения. Спустя почти сутки выжившим найден пятилетний мальчик, сообщили в...
 
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