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Осторожно, фейк! По мессенджерам полетели сообщения про смерть, бананы и вирус n7n9

26.01.2020 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пользователи мобильных мессенджеров в ЕАО пересылают друг-другу фейковое предостережение о том, что в некой больнице Синьхуа (ха-ха прям как главное новостное агентство Китая «Синьхуа») ночью умерли 23 человека, у которых был вирус n7n9, сообщает kurilkaeao.com (не важно, волна спама добралась и до Бреста).

Осторожно, фейк! По мессенджерам полетели сообщения про смерть, бананы и вирус n7n9

Осторожно, фейк! По мессенджерам полетели сообщения про смерть, бананы и вирус n7n9Якобы, в новостях (вероятно китайских) попросили не есть бананы, особенно привезенные с южных провинций КНР. Далее идет мольба о том, чтобы сообщение переслали близким людям, а лучше всего в групповые чаты.

Вероятно сообщение призвано посеять еще большую панику, вызванную ситуацией в КНР и мире с распространением вируса 2019-nCoV.

Никакого вируса n7n9, фигурирующего в сообщении в мессенджерах, не существует. Есть вирус h7n9 (разновидность птичьего гриппа). Им заразиться можно только при контакте с больной птицей. Бананы вирусами не болеют (банан - это трава, вирусы её не кушают).

Если всё же внимательно посмотреть СМИ, то последняя вспышка птичьего гриппа зарегистрирована на территории Украины, а не в КНР. Сообщение об этом было несколько дней назад. Но это совершенно другая история. В Китае люди болеют и умирают от вируса 2019-nCoV.

Любое сообщение с призывом срочно его распространить должно привлечь ваше внимание, так как с вероятностью 99% это спам. Администраторам групп советуем блокировать людей, которые перебрасывают похожие фейки, этим вы защитите своих пользователей.

 
Теги: Брест
 
 
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  Пользователи мобильных мессенджеров в ЕАО пересылают друг-другу фейковое предостережение о том, что в некой больнице Синьхуа (ха-ха прям как главное новостное...
 
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