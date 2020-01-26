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Пенсионную систему в Беларуси раскритиковали из-за уравниловки. Какую альтернативу предлагают
Источник материала: Tut.by
В Беларуси накопились вопросы по пенсионному обеспечению, которые нужно решать. Проблемы с пенсиями намерены обсудить на очередном съезде Федераций профсоюзов, завил
«Сегодня наша пенсия солидарна, она работает. Слава богу, что она есть и выплачивается своевременно. Безусловно, любая система, которая касается миллионов людей, требует постоянного пристального внимания в части того, что нужно дополнить, что нужно усовершенствовать», — сказал Михаил Орда.
По его мнению, один из минусов нынешней пенсионной системы — уравниловка.
«Один из вопросов в системе пенсионного обеспечения — это уравнительный принцип, когда сегодня не важно, сколько ты зарабатываешь, не важно, есть ли у тебя высокая квалификация труда, не важно, что ты сегодня отвечаешь за большой участок работы. Когда ты выйдешь на пенсию, и тот, кто сегодня не имеет никакой квалификации, особо и не вкладывается, примерно пенсия будет одинаковой. Этого не должно быть, — заявил Михаил Орда. — Пенсия должна сегодня по тому, как человек вносит вклад и в производство, и в работу, она должна отличаться. Человек должен понимать: если я вкладываю в жизнь, работаю, значит, у меня и пенсионное обеспечение будет выше».
По его мнению, «параллельно должна развиваться накопительная пенсия».
«Здесь, безусловно, надо посмотреть и учесть разные нюансы, чтобы она работала на практике без сбоев, работала правильно, объективно. Эта пенсия будет более учитывать вклад каждого», — отметил Михаил Орда.
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Проблемы с пенсиями намерены обсудить на очередном съезде Федераций профсоюзов.
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