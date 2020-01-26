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Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как любители зимней рыбалки в 2020 году обходятся без хобби?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Можно вспомнить пословицу: без труда не выловишь и рыбку из пруда. Ученым она тоже подходит. А вот нынешней зиме – не то что бы. Любителям зимней рыбалки в 2020 году не повезло от слова вообще: ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить, ни тебе померзнуть как следует в ожидании клева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А ведь в былые годы только на Вилейском водохранилище каждые выходные собиралось по несколько тысяч человек, чтобы вдоволь насладиться любимым хобби.
Но есть и хорошие новости. Очень даже велика вероятность, что такая ситуация приведет к увеличению количества рыбы в белорусских водоемах.
Судите сами: каждая не выловленная рыбаками самка в период нереста даст приплод. В итоге должно получиться эдакое самозарыбление.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Вопреки гаданиям на неледяной гуще: какие снасти готовить с лета или пока с несостоявшейся зимы, любителям рыбной ловли остается только ждать с моря традиционно морозной погоды и наедяться, что клевое дело и впереть будет таковым.
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Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как любители зимней рыбалки в 2020 году обходятся без хобби?
Новости Беларуси. Можно вспомнить пословицу: без труда не выловишь и рыбку из пруда. Ученым она тоже подходит. А вот нынешней зиме – не то что бы. Любителям зимней...
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