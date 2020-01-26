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Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как любители зимней рыбалки в 2020 году обходятся без хобби?

26.01.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Можно вспомнить пословицу: без труда не выловишь и рыбку из пруда. Ученым она тоже подходит. А вот нынешней зиме – не то что бы. Любителям зимней рыбалки в 2020 году не повезло от слова вообще: ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить, ни тебе померзнуть как следует в ожидании клева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как любители зимней рыбалки в 2020 году обходятся без хобби?

А ведь в былые годы только на Вилейском водохранилище каждые выходные собиралось по несколько тысяч человек, чтобы вдоволь насладиться любимым хобби.

Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как любители зимней рыбалки в 2020 году обходятся без хобби?

Но есть и хорошие новости. Очень даже велика вероятность, что такая ситуация приведет к увеличению количества рыбы в белорусских водоемах.

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Судите сами: каждая не выловленная рыбаками самка в период нереста даст приплод. В итоге должно получиться эдакое самозарыбление.

Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как любители зимней рыбалки в 2020 году обходятся без хобби?

Но совсем уж крест на зимней рыбалке тоже ставить не будем. Анастасия Дехтяр проинспектировала рыбные места.

Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как любители зимней рыбалки в 2020 году обходятся без хобби?

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Зимняя рыбалка. Грезы фанатиков. Мужики выходят на лед с прицелом, чтобы вытянуть что-нибудь побольше из лунки. У природы нет плохой погоды. Суровая белорусская реальность. Так что эти самые рыбаки в январе держат эти самые буры в зачехленном состоянии.

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Вопреки гаданиям на неледяной гуще: какие снасти готовить с лета или пока с несостоявшейся зимы, любителям рыбной ловли остается только ждать с моря традиционно морозной погоды и наедяться, что клевое дело и впереть будет таковым.

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Ни тебе льда, ни тебе лунку просверлить. Как любители зимней рыбалки в 2020 году обходятся без хобби?

Люди в материале: Анастасия Дехтяр
 
 
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Новости Беларуси. Можно вспомнить пословицу: без труда не выловишь и рыбку из пруда. Ученым она тоже подходит. А вот нынешней зиме – не то что бы. Любителям зимней...
 
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