Лучшая музыка года. В Лос-Анджелесе определили победителей «Грэмми»

Абсолютным триумфатором премии стала Билли Айлиш, удостоившаяся награды в трех номинациях - "Песня года", "Запись года" и "Альбом года".

Премии за лучшее музыкальное видео удостоился клип на песню Old Town Road Lil Nas X и Рэя Билли Сайруса. Лучшим альбомом разговорного жанра стали мемуары Мишель Обамы на аудионосителях, сообщает ТАСС .

Рэнди Брекер получил премию в номинации "Лучшая сольная джазовая импровизация" за композицию Sozinho. В номинации "Лучший вокальный джаз-альбом" премию получила Эсперанца Сполдинг. В номинации "Лучший инструментальный джазовый альбом" наградой отмечен американский джазовый пианист, композитор и аранжировщик Брэд Мелдау с пластинкой Finding Gabriel. Премию в категории "Лучший альбом большого джазового оркестра" получил орестр Брайана Линча за диск The Omni-American Book Club.

Композиция A Lot от 21 Savage и J. Cole удостоена премии в категории "Лучшая рэп-песня". А «Грэмми» за лучшее исполнение рэпа удостоен сингл Racks In The Middle (Ricch и Nipsey Hussle). Nipsey Hussle был убит в прошлом году в Лос-Анджелесе. Tyler the Creator поулчил Grammy в категории "Лучший рэп-альбом".

Лучшей рок-песней названа This Land в исполнении Гэри Кларка-младшего. Кларк-младший также получил премию в номинации "Лучшее исполнение рока" за ту же песню. Награда в номинации "Лучший рок-альбом" присуждена Cage The Elephant за пластинку Social Cues.

В номинации "Лучшее исполнение метала" победил квартет Tool с композицией 7empest.