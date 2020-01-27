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В Минске запустили телеграм-бот, чтобы раздавать бесплатную еду. Но это не для всех

27.01.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске заработал телеграм-бот, где заведения раздают бесплатную еду. Правда, пока излишки отдает только одно столичное кафе. Узнали, зачем при регистрации указывать социальный статус и сколько стоит участие для заведений.


Фото: vk.com/monkeyfood

Бот «Забрать еду» создал социальный активист Геннадий Смоляк. Он работает в общепите и знает, как много излишков остается в конце рабочего дня. Поэтому вместе с разработчиком он сделал бот для раздачи бесплатной еды.

Пока в проекте минского фудшеринга участвует только веганский фаст-фуд Monkey Food — с ними прошло тестирование. Но Геннадий говорит, что ждет ответы и от других заведений. Платить за работу бота и размещение объявлений кафе и ресторанам не нужно. Это правило распространяется и на желающих забрать еду. Проект полностью благотворительный.

Бот «Забрать еду» работает также просто, как и остальные — по алгоритмам с предложениями для выбора. Сначала появляется сообщение с продуктами, которые можно забрать, и временем, дальше нужно пройти регистрацию и забрать еду.

Все продукты, которые передают через бота, не просрочены и пригодны к употреблению. Подробное описание ищите тут.

— Тема для Беларуси специфическая и наши люди не привыкли делиться. Какие-то заведения готовы пойти на это, а какие-то нет. В клиентах мы очень нуждаемся, потому что запросов на еду гораздо больше, чем желающих поделиться, — говорит Геннадий.

Создатель бота объясняет: сервис нужен, чтобы еду не выбрасывали и количество бессмысленных отходов сокращалось.

Для чего при регистрации нужно указать свой соцстатус?

Вообще идея фудшеринга подразумевает раздачу еды для всех без разделения по слоям. Но бот при регистрации просит указать социальный статус и предлагает выбрать один из вариантов: многодетная семья, группа инвалидности, бездомный, затруднительное социальное положение, другое. Уточняем, откуда такие рамки в белорусском боте.

— Я был против этого, но в заведениях сказали, что хотят работать не с халявщиками, а только с уязвленными слоями населения. Это не стигматизация. У всех есть свой стимул помогать, этот соцстатус добавлен, чтобы заведениям было проще понять, кому они могут отдать еду, — объясняет Геннадий.

Создатель бота считает, что любители халявы со временем отсеются.

Бот «Забрать еду» по идее похож на «Смачнаежку», но там отдают продукты со скидками, а заведения платят создателям проекта процент за участие в раздаче еды.

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Теги: Минск
 
 
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Узнали, зачем при регистрации указывать социальный статус и сколько стоит участие для заведений.
 
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