У IOWA новый клип. Очередной миллионник?

Источник материала: Tut.by

У белорусской группы IOWA новый клип: в нем снялись Гудков, Киркоров и Галустян. Посмотрите его прямо сейчас (а еще можете попытаться повторить).



Фото: предоставлено группой IOWA

В 2020 год диско-племя IOWA врывается с обновленным составом, свежим синглом «В танце» и звездным флешмобом. Теперь в составе коллектива не три, а четыре участника: к вокалистке и автору текстов группы Кате IOWA, гитаристу Леониду Терещенко, диджею и барабанщику Василию Буланову присоединился бас-гитарист и клавишник Александр Гаврилов. А значит, звук стал еще плотнее, интереснее и танцевальнее.

IOWA однажды уже объяснили, что «плохо танцевать — это тоже позиция», а теперь взялись за максимальное раскрепощение людей всех возрастов и профессий. А помогут им в этом звезды шоу-бизнеса и два клоуна: Желтый и Черный (Михаил Кукота и Игорь Чехов).

Когда Желтый и Черный объединились, чтобы создать свой собственное шоу «ЖиЧ», то за музыкальной поддержкой обратились к своим давним друзьям из IOWA. Так клоуны и диско-племя оказались в одной квартире. А что из этого получилось (спасибо короткому замыканию, который устроил Чёрный), смотрите в новом клипе группы на песню «В танце».

Но клип — это только начало. «Втанцефикация» всей страны и флешмоб #ЖиЧвтанце объявляется открытой. Первыми его участниками стали звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Александр Гудков, Екатерина Варнава, Ляйсан Утяшева, Егор Дружинин, Михаил Галустян и многие-многие другие. Они уже отправили свои видео (и успели попасть в клип).

Чтобы принять участие во флешмобе, надо под песню «В танце» снять ролик: прокрутиться три раза вокруг себя, встать на левую ногу в любой смешной/необычной позе и дальше — танцуем вместе с героями клипа. Все это нужно выложить в свой Instagram с хештегом #ЖиЧвтанце. Станцевал сам — передай эстафету другу.

Каждый танец, который появится в сети с хэштегом #ЖиЧвТанце, станет частью большого танцевального видео. 1 марта, в первый день весны, все оказавшиеся «втанце» примут участие в одном большом танцевальном видео, продолжительность которого зависит только от количества танцующих. Помимо этого, лучшие ролики будут появляться в Instagram IOWA, а самые-самые лучшие — получат призы.

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