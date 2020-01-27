«Хутка Смачна» установили шуточную табличку в парке Нью-Йорка. Это отсылка к расследованию Навального

Источник материала: KYKY

У беларуской арт-группировки «Хутка Смачна» – новый проект. На этот раз ребята добрались до Центрального парка в Нью-Йорке, нашли в нем лавочки и на одной разместили металлическую пластинку с надписью «Табличка установлена делегацией трудящихся Республики Беларусь». Фото пару часов назад опубликовали в инстаграме.

Сперва может показаться, что смысл проекта неуловим. На самом деле все куда интереснее: вышеупомянутая табличка в нью-йоркском парке – шуточная отсылка к одному из последних в 2019 году расследований российского политика Алексея Навального, который заинтересовался отношениями ведущей телеканала «Россия 1» Наилей Аскер-заде и президента госбанка ВТБ Андрея Костина.

Если вы не особо следите за российской повесткой – вот максимально краткий экскурс в историю громкого коррупционного конфликта. Дело в том, что даже о потенциальном романе Аскер-заде и Костина в России писать нельзя: Роскомнадзор блокирует тысячи ссылок на интернет-ресурсы, где упоминаются эти люди, а также их возможная тесная связь. Однако Навальный выяснил, что в распоряжении Аскер-заде, похоже, есть собственные самолет Bombardier Global 6000 и 62-метровая яхта. По мнению главы ФБК, это стало возможным благодаря близкому знакомству журналистки с Костиным.

В доказательство своей теории Навальный пришел в Центральный парк Нью-Йорка, где на одной из лавочек отыскал табличку с надписью по-английски «Андрей Костин. Помни, что мы с тобой одной крови. Я люблю тебя. Наиля. 2015 год». Такую вещь делают только по заказу – как утверждал Навальный, табличка обошлась Костину и Аскер-заде в десять тысяч долларов.

И все бы ничего, но через несколько дней после публикации расследования табличка бесследно исчезла. Спустя сутки после пропажи художник Артем Лоскутов выставил ее (или сильно похожую на нее) на аукцион – со стартовой ценой в один российский рубль. В тот же день «жестянку» продали за полтора миллиона российских рублей (24 тысячи долларов). Имя покупателя осталось неизвестным, а вырученные деньги Лоскутов перевел в Русфонд на лечение тяжелобольных детей. Казалось бы, на этом все, но нет – история вновь ожила. И теперь можно уверенно говорить, что в ней появился беларуский след!

Фото обложки: из профиля в инстаграме Алексея Навального.