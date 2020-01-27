ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Хутка Смачна» установили шуточную табличку в парке Нью-Йорка. Это отсылка к расследованию Навального

27.01.2020 11:00 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

У беларуской арт-группировки «Хутка Смачна» – новый проект. На этот раз ребята добрались до Центрального парка в Нью-Йорке, нашли в нем лавочки и на одной разместили металлическую пластинку с надписью «Табличка установлена делегацией трудящихся Республики Беларусь». Фото пару часов назад опубликовали в инстаграме. 

Сперва может показаться, что смысл проекта неуловим. На самом деле все куда интереснее: вышеупомянутая табличка в нью-йоркском парке – шуточная отсылка к одному из последних в 2019 году расследований российского политика Алексея Навального, который заинтересовался отношениями ведущей телеканала «Россия 1» Наилей Аскер-заде и президента госбанка ВТБ Андрея Костина.

Если вы не особо следите за российской повесткой – вот максимально краткий экскурс в историю громкого коррупционного конфликта. Дело в том, что даже о потенциальном романе Аскер-заде и Костина в России писать нельзя: Роскомнадзор блокирует тысячи ссылок на интернет-ресурсы, где упоминаются эти люди, а также их возможная тесная связь. Однако Навальный выяснил, что в распоряжении Аскер-заде, похоже, есть собственные самолет Bombardier Global 6000 и 62-метровая яхта. По мнению главы ФБК, это стало возможным благодаря близкому знакомству журналистки с Костиным.

В доказательство своей теории Навальный пришел в Центральный парк Нью-Йорка, где на одной из лавочек отыскал табличку с надписью по-английски «Андрей Костин. Помни, что мы с тобой одной крови. Я люблю тебя. Наиля. 2015 год». Такую вещь делают только по заказу – как утверждал Навальный, табличка обошлась Костину и Аскер-заде в десять тысяч долларов.

И все бы ничего, но через несколько дней после публикации расследования табличка бесследно исчезла. Спустя сутки после пропажи художник Артем Лоскутов выставил ее (или сильно похожую на нее) на аукцион – со стартовой ценой в один российский рубль. В тот же день «жестянку» продали за полтора миллиона российских рублей (24 тысячи долларов). Имя покупателя осталось неизвестным, а вырученные деньги Лоскутов перевел в Русфонд на лечение тяжелобольных детей. Казалось бы, на этом все, но нет – история вновь ожила. И теперь можно уверенно говорить, что в ней появился беларуский след!

Фото обложки: из профиля в инстаграме Алексея Навального.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У беларуской арт-группировки «Хутка Смачна» – новый проект. На этот раз ребята добрались до Центрального парка в Нью-Йорке, нашли в нем лавочки и на одной...
 
Новости дня
Новости разные
 
У IOWA новый клип. Очередной миллионник?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика