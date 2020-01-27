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Вредная привычка чуть не стала для британца смертельной
Источник материала: Tut.by
Ресурс The Daily Mail
По словам Карен Пит (Karen Peat) из Шотландии, ее приятель едва не умер из-за инфекции, которую он занес себе в организм, грызя ногти на руках. Мужчину в начале января срочно доставили в одно из местных отделений неотложной помощи с воспаленным пальцем (паронихией).
Медики заявили, что в случае промедления инфекция может начать распространяться по телу и даже привести к смерти. Пациенту провели операцию и после этого несколько дней держали на капельнице с антибиотиками — ноготь сохранить не удалось. Восстановится он или нет с точностью сказать у врачей пока не получается.
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Пациенту провели операцию и после этого несколько дней держали на капельнице с антибиотиками.
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