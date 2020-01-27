"Ухти-пухти" и другие в ивьевском музее

Источник материала: Ивьевский край

Изготовление кукол - это и ремесло, и искусство одновременно. А мир искусства - это ареал (место обитания) людей, которых называют очарованными душами, людей, которые "играя в куклы", делятся своим богатым внутренним миром, хотят рассказать что-то очень личное и, одновременно, известное всем. Но рассказать так, что мир вокруг ахнет и восхитится. Например, так, как восхищаются в эти дни и дети, и взрослые в музее национальных культур. Там открылась выставка кукол Светланы Ромуальдовны Кузьмичевой, сотрудника центра гигиены и эпидемиологии из города Молодечно, автора около 200 кукол из 50 известных произведений (сказок, рассказов).

Мы расскажем в своей публикации о выставке чудесных изделий-кукол, но очень рекомендуем и взрослым, и детям увидеть это "Ухти-пухти" своими глазами. Оно того стоит!













Выставочный зал музея напоминает мир, в котором собрались сказочные герои и герои известных произведений. Каждый из них или группа талантливо оформлены в целые экспозиции со своей сюжетной линией, с соответствующими декорациями. Вот и получились не просто куклы на выставке, а куклы в своем мире, откуда их взяла для своих работ Светлана Кузьмичева.

В 2011 году она зарегистрировалась ремесленником, принимала участие в разных фестивалях, выставках. Судьбоносной стала поездка на Славянский базар в 2013 году, после него решила сменить профиль рукоделия: вместо вязаных вещей стала делать бижутерию и кукол. В 2015 году зародилась идея создать выставку кукол, но она не знала, какой темой связать идею. Помог случай - в гости зашла приятельница с маленьким сыном, и чтобы он не мешал маме поговорить, предложила ему посмотреть мультики своего детства. К удивлению, мальчишка не знал героев нескольких известных мультиков и сказок. Так выстроилась концепция выставки, над которой начала работать в 2015 году.

Сотрудники музея организовали выставку в виде интерактивной игры. И старший научный сотрудник Марина Позняк, прежде чем начать вести эти волшебные экскурсии, перечитала почти все сказки и рассказы (за исключением тех, которые особенно хорошо помнятся). А здесь персонажи из мировой и отечественной литературной классики "12 месяцев", "Ухти-Пухти", "Красная шапочка", "Золушка", "Стойкий оловянный солдатик", "Снежная королева", рассказ З. Бядули "Сем лыжак заціркі", "Щелкунчик", "Слон" А. Куприна, "Золотой ключик", "Солдатская сказка" и т.д. Рядом с композициями находится краткое содержание сказок.

С первой реакции детей, как говорит Марина Петровна Позняк, ей стало спокойно и легко на душе. Ушел страх быть непонятой. Сказки и рассказы отнюдь не современные. Но на то они и сказки, чтобы волновать и интересовать. А еще они всегда учат быть внимательным и добрым к людям. И вот уже ребята начали просить записать названия сказок, чтобы почитать те, которые пока прошли мимо их читательского внимания.

На выставке уже побывали мальчики и девочки из гимназии и Ивьевской средней школы, ребята из Бобрович, записались на экскурсии младшие школьники из Бакшт и Новогрудка. Приходят дети с родителями. Эта выставка не только для эмоций, она носит и большой воспитательный и образовательный характер.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.