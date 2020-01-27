ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Ухти-пухти" и другие в ивьевском музее

27.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Изготовление кукол - это и ремесло, и искусство одновременно. А мир искусства - это ареал (место обитания) людей, которых называют очарованными душами, людей, которые "играя в куклы", делятся своим богатым внутренним миром, хотят рассказать что-то очень личное и, одновременно, известное всем. Но рассказать так, что мир вокруг ахнет и восхитится. Например, так, как восхищаются в эти дни и дети, и взрослые в музее национальных культур. Там открылась выставка кукол Светланы Ромуальдовны Кузьмичевой, сотрудника центра гигиены и эпидемиологии из города Молодечно, автора около 200 кукол из 50 известных произведений (сказок, рассказов).
Мы расскажем в своей публикации о выставке чудесных изделий-кукол, но очень рекомендуем и взрослым, и детям увидеть это "Ухти-пухти" своими глазами. Оно того стоит!

&quot;Ухти-пухти&quot; и другие в ивьевском музее

&quot;Ухти-пухти&quot; и другие в ивьевском музее

&quot;Ухти-пухти&quot; и другие в ивьевском музее

Выставочный зал музея напоминает мир, в котором собрались сказочные герои и герои известных произведений. Каждый из них или группа талантливо оформлены в целые экспозиции со своей сюжетной линией, с соответствующими декорациями. Вот и получились не просто куклы на выставке, а куклы в своем мире, откуда их взяла для своих работ Светлана Кузьмичева.
В 2011 году она зарегистрировалась ремесленником, принимала участие в разных фестивалях, выставках. Судьбоносной стала поездка на Славянский базар в 2013 году, после него решила сменить профиль рукоделия: вместо вязаных вещей стала делать бижутерию и кукол. В 2015 году зародилась идея создать выставку кукол, но она не знала, какой темой связать идею. Помог случай - в гости зашла приятельница с маленьким сыном, и чтобы он не мешал маме поговорить, предложила ему посмотреть мультики своего детства. К удивлению, мальчишка не знал героев нескольких известных мультиков и сказок. Так выстроилась концепция выставки, над которой начала работать в 2015 году.
Сотрудники музея организовали выставку в виде интерактивной игры. И старший научный сотрудник Марина Позняк, прежде чем начать вести эти волшебные экскурсии, перечитала почти все сказки и рассказы (за исключением тех, которые особенно хорошо помнятся). А здесь персонажи из мировой и отечественной литературной классики "12 месяцев", "Ухти-Пухти", "Красная шапочка", "Золушка", "Стойкий оловянный солдатик", "Снежная королева", рассказ З. Бядули "Сем лыжак заціркі", "Щелкунчик", "Слон" А. Куприна, "Золотой ключик", "Солдатская сказка" и т.д. Рядом с композициями находится краткое содержание сказок.
С первой реакции детей, как говорит Марина Петровна Позняк, ей стало спокойно и легко на душе. Ушел страх быть непонятой. Сказки и рассказы отнюдь не современные. Но на то они и сказки, чтобы волновать и интересовать. А еще они всегда учат быть внимательным и добрым к людям. И вот уже ребята начали просить записать названия сказок, чтобы почитать те, которые пока прошли мимо их читательского внимания.
На выставке уже побывали мальчики и девочки из гимназии и Ивьевской средней школы, ребята из Бобрович, записались на экскурсии младшие школьники из Бакшт и Новогрудка. Приходят дети с родителями. Эта выставка не только для эмоций, она носит и большой воспитательный и образовательный характер.

В. ГУЛИДОВА.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изготовление кукол - это и ремесло, и искусство одновременно. А мир искусства - это ареал (место обитания) людей, которых называют очарованными душами, людей,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В почте Mail.ru произошел глобальный сбой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика