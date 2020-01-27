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Казахстан самоустранился: Беларуси придется самой обсуждать с Россией транзит казахстанской нефти
Источник материала: Партизан
Беларусь самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию
"Переговоры и рабочие консультации по проекту соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов между Казахстаном и Беларусью на текущий момент проходят в штатном режиме.
Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Беларусь будет обсужден белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно", - сообщили
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Беларусь самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию
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