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Казахстан самоустранился: Беларуси придется самой обсуждать с Россией транзит казахстанской нефти

27.01.2020 11:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию

"Переговоры и рабочие консультации по проекту соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов между Казахстаном и Беларусью на текущий момент проходят в штатном режиме. 

Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Беларусь будет обсужден белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.
 
 
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Беларусь самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию
 
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