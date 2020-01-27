Быховщина присоединилась к Республиканской акции «Наш животновод»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Не стоит на месте сельскохозяйственная жизнь. Механизаторы и комбайнеры пока лишь готовятся к выходу в поле: их горячая пора, связанная с посевной и уборочной, еще только в перспективе. А вот труд животноводов сезонностью не ограничивается – у людей, отвечающих за привесы и надои, работы хватает постоянно, особенно в зимне-стойловый период. В рамках Республиканской акции «Наш животновод», призванной поощрить лучших тружеников животноводческой отрасли, ОАО «Воронино» посетила председатель районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Валентина Гирилович.





МТК «Смолица». Именно сюда заглянула профсоюзный лидер, чтобы встретиться с коллективом комплекса и, конечно, особо выделить лучших его специалистов.

Материальное благосостояние хозяйства напрямую зависит от качества работы тех, кто задействован в животноводстве. У названного МТК показатели неплохие. Это подчеркнула председатель профкома хозяйства Елена Шушлакова. Животноводческий объект в Смолице, возглавляемый Ритой Цубатовой, в работе плюсует. Об этом свидетельствуют показатели сохранности скота и среднесуточного надоя на одну фуражную корову.

Производство качественной продукции, наращивание объемов производства. Сегодня для тружеников сельскохозяйственной отрасли это первостепенные задачи. Хорошие подвижки по их решению на молочно-товарном комплексе однозначно есть. А все потому, что люди здесь трудятся добросовестные. За ответственную работу Валентина Владимировна выразила им слова благодарности. К месту пришлись небольшие, но приятные «бонусы» — торты для всего коллектива МТК.

Намечены на объекте и явные лидеры. Речь о животноводе Юлии Юрасевой и операторе машинного доения Любови Перепечиной. Им председатель районной профсоюзной организации работников АПК вручила подарки.

На этих тружеников действительно стоит равняться! Кстати, быть в передовиках им не впервой. Обе — преданные выбранному делу специалисты. О них — несколько слов.

Юлия Юрасева с улыбкой подчеркивает: ее «подопечные» еще совсем маленькие. Животновод занята тем, что выращивает молодняк крупного рогатого скота. Делает она это со всей ответственностью. А еще с большой любовью к своим «малышам».

Поголовье, вверенное Юлии Юрасевой, внушительное — 126 телят в возрасте до трех месяцев. В 2019 году в среднем каждое животное прибавляло около 725 граммов за сутки. Таким привесам остается только по-доброму позавидовать! Высока и сохранность молодняка, этот показатель достигает 99%.

Если подходить к выполнению своих должностных обязанностей со всей ответственностью, то и результаты обязательно будут. Это твердое убеждение оператора машинного доения Любови Перепечиной. Такой подход — «черта семейная». Родные и близкие, от прабабушки до сына, — также добросовестные труженики агропромышленного комплекса.

Любовь Перепечина давно приметила: у каждого животного свой характер. Одна буренка спокойная и ласковая, сама к протянутой руке тянется. Другая, напротив, с норовом. Впрочем, каждая из них доброе слово любит. Подойди к корове с заботой и вниманием — будет молоко! К слову, показатель среднего удоя на одну фуражную корову за прошлый год у Любови Перепечиной составил 4141 кг.

Так держать, специалисты! Не сбавляйте обороты! Прирастайте и плюсуйте в работе!

Алина БУРАК.