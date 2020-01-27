Директор «Молочных горок» – как управлять коллективом из 600 человек и все успевать

Источник материала: Горецкий вестник

Директор ОАО «Молочные горки» Валентина Цыркунова не раз общалась с журналистами разных изданий, рассказывала о достижениях родного предприятия

с вековой историей, его победах на всевозможных выставках, конкурсах. А вот когда узнала, что в этот раз газетчики просят о встрече с целью написать о самой Валентине Васильевне, сразу засмущалась: мол, что обо мне писать, есть более достойные и заслуженные кандидатуры.





Пророчество старших коллег

Малая родина Валентины Цыр­куновой — деревня Ушаки Чериковского района, которой после известной беды на ЧАЭС больше нет. В девятый класс девушка пошла в новую школу в поселке Трилесино Дрибинского района, куда семья переехала во время отселения. Среднюю школу окончила с золотой медалью, Могилевский технологический институт — с красным дипломом по специальности «технология молока и молочных продуктов». После распределения свою трудовую деятельность начала на Горецком маслодельно-сыродельном заводе, где работает по сей день.

До избрания в 2014 году на должность директора прошла все ступени карьерной лестницы. Начинала формовщицей мороженого, была приемщиком молока, аппаратчиком производства заквасок, мастером производства цельномолочной и кисломолочной продукции, микробиологом, инженером по качеству продукции, начальником производственной лаборатории, заместителем директора по производству, затем по качеству и стандартизации продукции.

Автор специально перечислила все эти должности, чтобы подчеркнуть, что такой богатый опыт очень помогает в нынешней руководящей работе, ведь директор знает все до мелочей о производстве, во все вникает.

А старшие работники помнят, что Валентина Цыркунова всегда работала добросовестно, ответственно, умела сплотить людей. Ее коллеги, отмечая правильные решения и организаторские качества специалиста, не раз говорили, что с такими данными и отношением к делу и людям быть ей директором завода. Эти слова стали добрым пророчеством.

Вместе с Валентиной Василь­евной мы размышляем: каково быть женщиной-руководителем большого коллектива.

— Конечно, поначалу было непросто. Но когда видишь результат своей работы, его объективную оценку со стороны вышестоящего руководства, простого потребителя — это всегда дает стимул для дальнейшей плодотворной работы. Немаловажную роль играет преданность и любовь к своей профессии, делу, которому служишь. А у меня это четверть века на одном месте, только в разных должностях, — рассказывает Валентина Васильевна.





Наблюдая за всеми этапами развития предприятия, видела его разным, с тяжелым ручным трудом, однако всегда люди были преданы своему делу, ответственно относились к работе. Предприятие стало ей родным, близким, дорогим. Его развитие и становление, все перемены проходили с ее участием, она внесла весомый вклад в нынешний высокий уровень деятельности завода. И те чувства, которые испытывает к нему, ответственность перед коллективом, а это 600 человек, у которых семьи, дети, дают ей силы на принятие правильных решений, постановку амбициозных, важных целей, продвижение выстроенной политики предприятия, его дальнейшее развитие. Все это позволяет успешно развиваться и занимать достойное место лидера, в чем общая заслуга грамотного дальновидного руководителя и коллектива, команды единомышленников, профессионалов своего дела.

А высокая оценка потребителя дает стимул работать лучше.

Каким по стилю руководства и характеру считают Цыркунову? Многие говорят, что она лояльный, но требовательный и справедливый человек, в том числе, требовательна и к себе. У нее свой стиль руководства. Сама работала при 9 директорах с разным типом управления. И то, что не хотела видеть в своих начальниках, исключила у себя. Ведь каждый работник личность, достоин уважения, нужно найти и раскрыть его лучшие качества. Команду подбирала основательно, и сейчас может сказать, что уверена в каждом своем специалисте, все они способны находить и принимать правильные решения, которые приносят положительный экономический эффект предприятию.

Директор не жалеет средств на обучение кадров, работники принимают участие во всевозможных форумах, семинарах. Как и само предприятие постоянно представляет свою продукцию и одерживает победы и высокие оценки в республиканских и международных выставках и конкурсах — «Продэспо», «Белагро», «Лидер года», «Чемпион вкуса», «Народная марка».





Успешная и счастливая

Как стать успешной женщиной? Моя собеседница уверена, что сначала должна быть цель, нужно знать, чего ты хочешь. И дальше уверенно двигаться к намеченному.

В кабинете на видном месте завидная галерея наград в ярком блеске золотых тиснений дипломов, грамот, свидетельств о достижениях предприятия белорусской молочной отрасли, лидера, чья продукция — узнаваемый бренд на рынке Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Золотом сверкает свежая ценная награда «Лидер года 2019». Высокие личные награды на разных уровнях красноречиво говорят о больших заслугах моей собеседницы.

Дома Валентина Васильевна стремится быть просто женой, мамой, бабушкой. Домой, где ее всегда ждут, понимают и поддерживают, она спешит со всех дорог. Семья — это ее надежный тыл. Любой женщине важно быть не просто замужем, а за мужем, как за крепкой, нерушимой стеной. Именно такой муж у Валентины Васильевны. Иван Павлович также работает на «Молочных горках», он всегда на передовой — надежно обеспечивает охрану и порядок на предприятии. Радуют любимые дочери. У старшей уже своя семья, дочь Ева. Младшая успешно оканчивает гимназию, удивляет достижениями в учебе, олимпиадах.

В семье есть немало традиций. Одна из них — собираться по воскресеньям за обедом, беседовать, советоваться, обсуждать вопросы и находить решения, мечтать и строить планы на будущее.

Как многие женщины Валентина Цыркунова любит заниматься огородом, садом. Когда-то они с мужем решили поменять квартиру на дом и очень рады своему такому решению. Перед окном дома каждую весну расцветает необычным розоватым пышным цветом яблоня. И, глядя на такую красоту, душа этой милой женщины поет от счастья. Появляется вдохновение, лирическое настроение, новые силы для больших дел.

Галина Кожевникова