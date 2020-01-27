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Почему у некоторых людей волосы седеют раньше, чем положено
Источник материала: Tut.by
Большинство из нас
Генетика
Считается, что поседение регулируется генами, но какими именно, еще неясно. То, как меняли цвет волосы у наших родителей, считается важным показателем того, как скоро седина появится у нас. По данным журнала Американской академии дерматологии, наиболее подвержены риску те, у кого рано поседели отцы.
В то же время раннее поседение может быть вызвано аутоиммунными заболеваниями (такими как витилиго и очаговая алопеция). Также к поседению приводят синдромы преждевременного старения, при которых ускоряются все его аспекты (синдром Хатчинсона — Гилфорда, синдром Вернера).
Интересно, что побочным эффектом новых иммунотерапевтических препаратов оказалось то, что они могут восстанавливать пигмент волос: в
Образ жизни
Курение и ожирение способствуют преждевременному поседению. А еще недавно ученые из Гарварда
Давно известно, что от меланоцитов зависит пигментация волос. Группа французских исследователей даже
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Большинство из нас находит первые седые волоски к 30 годам, а к 50 годам у 50% людей голова седая наполовину.
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