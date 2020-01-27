Почему у некоторых людей волосы седеют раньше, чем положено

Источник материала: Tut.by

Большинство из нас находит первые седые волоски к 30 годам, а к 50 годам у 50% людей голова седая наполовину. The Guardian объясняет, что науке известно о преждевременном поседении и какие исследования проводятся в этом направлении.



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Генетика

Считается, что поседение регулируется генами, но какими именно, еще неясно. То, как меняли цвет волосы у наших родителей, считается важным показателем того, как скоро седина появится у нас. По данным журнала Американской академии дерматологии, наиболее подвержены риску те, у кого рано поседели отцы.

В то же время раннее поседение может быть вызвано аутоиммунными заболеваниями (такими как витилиго и очаговая алопеция). Также к поседению приводят синдромы преждевременного старения, при которых ускоряются все его аспекты (синдром Хатчинсона — Гилфорда, синдром Вернера).

Интересно, что побочным эффектом новых иммунотерапевтических препаратов оказалось то, что они могут восстанавливать пигмент волос: в работе испанских ученых из 52 пациентов с раком легких 13 обнаружили, что их седые волосы потемнели и стали коричневыми или черными.

Образ жизни

Курение и ожирение способствуют преждевременному поседению. А еще недавно ученые из Гарварда доказали , что стресс может ускорить поседение волос. Он вызывает выработку гормона, который влияет на меланоциты — специализированные клетки кожи, вырабатывающие пигмент меланин.

Давно известно, что от меланоцитов зависит пигментация волос. Группа французских исследователей даже разработала средство, компоненты которого имитировали бы действие природного энзима, защищающего эти клетки. Над выпуском продукта в продажу еще работают: это средство предотвратило бы появление седины — но никак не повлияло бы на уже поседевшие волосы.