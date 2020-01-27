Россия, Украина и Литва публикуют зарплаты членов правительства. Почему этого не делают в Беларуси

Недавно в Украине разгорелся скандал: некоторые министры в декабре получили слишком большие премии. Об этом стало известно благодаря тому, что сведения о доходах высоких чиновников публикуются на сайте Кабинета министров. Есть в открытом доступе и зарплаты членов российского правительства. FINANCE.TUT.BY спросил у белорусского Совета министров, почему у нас, в отличие от соседей, не обнародуется информация о доходах правительства.
— Согласно статье 35 закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» сведения, содержащиеся в декларациях о доходах и имуществе, не подлежат распространению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, — сказано в ответе, пришедшем из Совмина на наш запрос. — В настоящее время законодательными актами не предусмотрена возможность распространения информации о задекларированных доходах членов правительства Республики Беларусь.
Ранее FINANCE.TUT.BY отправлял аналогичный запрос в Палату представителей, однако и там нам не сказали, сколько зарабатывают парламентарии, сославшись на то, что «использование информации о частной жизни физического лица и персональных данных допускается только с письменного согласия физического лица».
По мнению старшего научного сотрудника BEROC Льва Львовского, раскрытие информации о доходах чиновников и госслужащих — это «хорошая, разумная идея», поскольку их работа оплачивается из бюджета, который своими налогами пополняют все жители страны.
— Зарплата айтишника, бизнесмена, другого сотрудника частной компании — это дело конкретной частной компании. Но депутаты, работники министерств и государственных предприятий, пожарные, педагоги, врачи живут на наши деньги, поэтому обществу важно получать информацию об их зарплатах. Если вы, например, нанимаете человека убрать у вас в квартире или заменить розетку, вы решаете, готовы ли вы заплатить ему за эту работу именно столько. Здесь действует такой же принцип, — объяснял Лев Львовский.
За публикацию деклараций о доходах и имуществе чиновников на высоких постах выступает и генпрокуратура. В мае прошлого года ведомство предложило публиковать эти данные в электронном виде в открытом доступе среди прочих мер по борьбе с коррупцией.
— Президент говорил о том, что люди должны знать о чиновниках: что у них есть, за что они живут, какие у них строения, машины и т.д. Это нормальная мировая практика, ничего удивительного здесь нет, — прокомментировал такое предложение генпрокурор Александр Конюк. — Смотрю сайты, российские, украинские, там видно, что есть у президента, у Зеленского.
Как публикуют данные о зарплатах министров в России, Украине, Литве и Польше
В России сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера правительства публикуются на сайте российского правительства. Так, согласно этим данным, бывший российский премьер Дмитрий Медведев в прошлом году задекларировал доход в почти 10 миллионов российских рублей (343 тысячи белорусских), а министр обороны Сергей Шойгу — 11,5 миллионов российских рублей (399 тысяч белорусских).
Известны и доходы новых российских министров, которые уже давно на госслужбе и потому тоже публиковали свои декларации за прошлый год. Например, новый премьер-министр России Михаил Мишустин, ранее воглавлявший Федеральную налоговую службу, в 2018 году задекларировал доход в 19 миллионов российских рублей (почти 650 тысяч белорусских). А меньше всего из нового правительства в прошлом году заработала новая министр культуры Ольга Любимова, которая до назначения возглавляла департамент кинематографии Минкульта. Ее доход составил 2,5 миллиона российских рублей (85,5 тысяч белорусских).
В Украине зарплаты членов правительства тоже публикуются на сайте Кабинета министров, причем не в виде декларации с указанием годового дохода, а фактически в виде расчетника с ежемесячной зарплатой. Например, зарплата премьер-министра Украины Алексея Гончарука за декабрь 2019 года составила 76 190 гривен (6614 белорусских рублей), из низ 36 190 гривен (3141 рубль) — это премия.
Из-за публикации таких подробных деклараций в Украине недавно разгорелся скандал. Оказалось, что за счет премий декабрьские зарплаты министров выросли в несколько раз. Например, министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак в декабре получила зарплату в 212,6 тысяч гривен (18,5 тысяч рублей), из них премия — 175 тысяч гривен (15,2 тысячи рублей). А министр юстиции Денис Малюська в декабре заработал 226,4 тысяч гривен (19,7 тысяч рублей), при этом премия потянула на 190,4 тысячи гривен (16,5 тысяч рублей).
Зарплаты членов правительства Литвыесть на сайте аппарата правительства. Среднемесячная зарплата премьер-министра Саулюса Сквернялиса в прошлом году составила 5628 евро (и выросла по сравнению с 2018 годом на 1389 евро). Зарплаты министров и других работников министерств можно найти на сайтах соответствующих ведомств. Например, среднегодовая зарплата министра финансов Литвы в прошлом году составила 4622 евро, а министра иностранных дел — 5103 евро.
В Польше зарплата премьер-министра составляет 14,6 тысяч злотых в месяц (8015 рублей), а зарплата министра — 12,7 тысяч злотых (6972 рубля).